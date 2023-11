Proiect | Şoferii bucureşteni, îndemnaţi să oprească motorul când staţionează lângă şcoli, spitale şi locuri de joacă

Trafic în Capitală

Proiectul, iniţiat de Andrei Rigu şi Anamaria Gram, extinde şi dezvoltă o măsură adoptată de Consiliul Local Sector 6, care prevede amplasarea unor indicatoare în proximitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu mesajul: "Pentru sănătatea copiilor opreşte motorul când staţionezi".



"Şi motorul pornit în staţionare (nu în trafic) contribuie la poluarea Bucureştiului. Mă bucur că ieri Consiliul Local al Sectorului 6 a votat amplasarea de semne informative în vecinătatea şcolilor la propunerea campaniei 'Opreşte Motorul!' care deja are un program de conştientizare în mai multe şcoli. Împreună cu 'Părinţi de Cireşari - Piaţa Domenii' şi Ecopolis, eu şi Anamaria Gram am pus la punct un proiect de hotărâre CGMB care să dezvolte această iniţiativă la nivelul întregului Bucureşti. Proiectul va fi depus zilele următoare şi am speranţa că va fi susţinut şi de colegi din alte partide având în vedere efectul benefic asupra tuturor, dar mai ales asupra copiilor. Este păcat să decontăm confortul nostru în sănătatea lor", a scris consilierul municipal USR Andrei Rigu, pe Facebook.



El a precizat, pentru Agerpres, că proiectul este susţinut de întregul grup al consilierilor municipali USR şi prevede amplasarea panourilor informative, dar şi desfăşurarea unor campanii de conştientizare de către autoritatea locală. Ideea aparţine ONG-ului "Părinţi de Cireşari", care are deja o colaborare cu PMB, în cadrul campaniei "Opreşte Motorul". Este vorba despre un program de conştientizare desfăşurat la şcoli unde au fost amplasaţi senzori de măsurare a poluării.



Andrei Rigu a menţionat că prevederile ar urma să intre în vigoare peste şase luni, iar proiectul prevede şi amenzi. El a subliniat că valoarea acestora este mică, deoarece scopul nu este sancţionarea şoferilor, ci descurajarea staţionării cu motorul pornit. Vor fi prevăzute intervale maxime de timp în care motorul poate fi pornit, iar aceste intervale vor fi diferite pentru sezonul cald şi sezonul rece. De asemenea, vor exista excepţii pentru anumite categorii de autovehicule.



"Nu intenţionăm să implementăm proiectul acum, în perioada rece, ci probabil în vreo şase luni de la adoptare. Pe la jumătatea primăverii, începutul verii va intra efectiv în vigoare. (...) Vrem să se înţeleagă sensul proiectului, faptul că trebuie să avem puţin mai multă grijă, mai ales în anumite zone", a explicat Andrei Rigu.



Primăria Sectorului 6 a atras atenţia, într-o postare pe Facebook, asupra faptului că gazele de eşapament sunt "otrăvitoare şi sunt considerate extrem de periculoase", fiind catalogate în anul 2012 drept unul dintre factorii cancerigeni de către Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului. Primarul Ciprian Ciucu a anunţat că vrea să susţină implementarea proiectului aprobat în Sectorul 6 la nivelul întregii Capitale.



"După ce am publicat acel mesaj, ca de la părinte la părinte, cu oprirea motorului, atunci când ne aşteptăm copiii de la şcoală, am fost contactat de iniţiatoarele Campaniei 'Opreşte Motorul' să facem un pas înainte. Mai exact, să amplasăm astfel de semne informative în vecinătatea şcolilor. Le-am propus sa facem trei paşi: adică, să ducem proiectul şi în Consiliul General (unde este blocat şi îl vom debloca cu ajutorul consilierului general Andrei Badiu) şi să amendăm legislaţia naţională pentru a se putea da amenzi (ca şi în Austria, Germania, unele state din SUA). La acest lucru s-a înhămat colegul meu deputatul Cristian Băcanu", a scris Ciprian Ciucu, pe aceeaşi reţea de socializare.

