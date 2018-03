Programul Rabla 2018 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Din bugetul total alocat pentru cele două secţiuni ale programului guvernamental, 133 de milioane lei merg către "Rabla Clasic", iar 120 de milioane de lei către "Rabla Plus".

Ministerul Mediului estimează că alocarea financiară pentru 2018 va acoperi achiziţionarea unui număr de circa 19.000 de vehicule noi pe versiunea clasică a programului şi de 2.000 de maşini electrice prin intermediul variantei "verzi".

Evenimentul de lansare a celor două programe a fost organizat în cadrul Remat Berceni, incintă în care a fost amenajată şi o expoziţie de maşini electrice şi hibrid, cu scopul de a familiariza viitori solicitanţi cu aceste vehicule.

"Cel mai longeviv program guvernamental este lansat astăzi, iar ţinta României începe să fie îndeplinită aşa cum ne-am asumat. Persoanele fizice pot începe din acest moment să meargă la producătorii validaţi în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere pentru a-şi achiziţiona un autovehicul nou, cu emisii scăzute, în locul celui vechi, poluant. În acelaşi timp, persoanele juridice pot depune, începând de astăzi, dosare de acceptare la Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile Ghidului de finanţare, până pe 28 septembrie 2018. Eforturile nu sunt numai ale noastre, ci şi ale celor care creează locuri de muncă în România. Anul acesta, Guvernul României, prin Administraţiei Fondului pentru Mediu, a alocat pentru "Rabla Clasic" suma de 133 milioane lei. Deci, aproximativ 19.000 de autovehicule noi vor ajunge pe şoselele României", a declarat ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, la conferinţa de lansare a programului guvernamental.

Potrivit ministrului, una dintre principalele noutăţi ale sesiunii din acest an este faptul că, în Programul "Rabla Clasic", în premieră, microbuzul devine autovehicul eligibil pentru casare.

Cuantumul primei de casare pentru Programul "Rabla Clasic" va rămâne, în 2018, la 6.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de opt ani dat spre casare, şi se acordă pentru achiziţionarea unei maşini noi a cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g de CO2/km. De asemenea, la prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.000 lei în cazul achiziţionării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 98 g de CO2/km în regim de funcţionare mixt şi/sau un ecobonus de 1.700 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid.

În cazul în care se întrunesc ambele condiţii, cele două ecobonusuri pot fi cumulate cu prima de casare standard.

În plus, proprietarul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind în acest mod de mai multe prime de casare.

Pe de altă parte, Programul "Rabla" va avea o componentă destinată persoanelor juridice, iar în acest caz instituţiile interesate pot solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare.

În ceea ce priveşte extensia "Rabla Plus", ministrul Mediului a precizat că acesta va demara în cursul săptămânii viitoare, iar bugetul alocat se ridică la valoarea de 120 milioane de lei pentru ecobonusuri şi staţii de încărcare.

"Programul Rabla Plus va începe săptămâna viitoare. Avem un buget aprobat de Guvernul României de 120 de milioane de lei. În acest caz, se acordă două tipuri de ecotichete: unul de 45.000 lei, deci 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric. În acelaşi timp, oferim un ecobonus de 20.000 de lei, adică aproximativ 5.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km. Pentru acest an, estimăm că se vor cumpăra prin Programul "Rabla Plus" un număr de 2.000 de maşini electrice", a afirmat Gavrilescu.

Totodată, oficialul a anunţat că pentru staţiile de reîncărcare a maşinilor electrice, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a promovat o schemă de ajutor de stat pentru conectarea oraşelor sau pe reţeaua de drumuri naţionale şi pe autostrăzi pentru care se aşteaptă avizul Comisiei Europene.

"A fost notificată, deja, Comisia Europeană, iar acum depinde de aprobarea schemei de ajutor de stat de către Comisie pentru a pune în operă, aşa cum ne-am propus, obiectivele îndrăzneţe asumate prin Programul de guvernare, adică 20.000 de staţii de reîncărcare. Dorinţa nemărginită a românului de a-şi cumpăra o maşină electrică sau hibrid plug-in trebuie să fie încurajată", a precizat ministrul Mediului.

Gavrilescu a adăugat că accesarea Programului "Rabla Plus" nu este condiţionată de casarea şi radierea unui autovehicul uzat, iar prima oferită în cadrul Programului "Rabla Clasic" se poate cumula cu ecotichetele prevăzute de Programul "Rabla Plus", numai în cazul în care solicitantul va achiziţiona fie un autovehicul nou electric, fie unul electric hibrid plug-in.

Pentru acest an, printre principalele modificări aduse Ghidului de finanţare pentru Programul "Rabla" se referă la: introducerea termenului de 60 de zile, de la publicarea listei persoanelor juridice de drept privat acceptate, pentru înscrierea la producătorii validaţi, apariţia spaţiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală, precum şi obligaţia înmatriculării autovehiculelor noi achiziţionate prin intermediul programului, pe numele beneficiarilor, în termen legal de la emiterea facturii de achiziţie (prevedere valabilă doar pentru persoanele juridice care primesc ajutor de minimis).

De asemenea, a fost eliminată data de 31 decembrie ca termen limită de valabilitate a Notei de înscriere, astfel încât aceste documente vor fi valabile 120 de zile de la momentul emiterii. În plus, emiterea facturii şi introducerea datelor aferente vor fi făcute în termenul de valabilitate a Notei de înscriere.

Ghidul de finanţare pentru Programul "Rabla 2018" prevede un termen de şapte zile pentru soluţionarea neconcordanţelor referitoare la informaţiile aferente cererilor de decontare depuse de către producătorii validaţi.

Pe segmentul ''Rabla Plus'' sunt prevăzute o serie de modificări faţă de ediţia din 2017. Astfel, solicitantul persoană fizică poate achiziţiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou în cadrul Programului, beneficiind de un ecotichet, producătorii validaţi au obligaţia de a introduce în aplicaţia informatică, în termen de 10 zile de la emiterea facturii, informaţiile privind achiziţia autovehiculului nou, iar persoanele juridice pot înmatricula autovehiculele noi cumpărate prin program în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii de achiziţie. În acelaşi timp, tot persoanele juridice de drept privat au interdicţie de înstrăinare a autovehiculelor achiziţionate prin "Rabla Plus" pentru o perioadă de un an de la emiterea facturii.

În acelaşi timp, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, pot achiziţiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare în lei de maximum 35.000 de euro (fără TVA) pentru fiecare maşină, sumă aproape dublă faţă de cea stabilită anterior, de 18.000 de euro (inclusiv TVA).

Ediţia din 2017 a Programului "Rabla" (cu extensiile Clasic şi Plus) a beneficiat de o alocare în valoare de 205 milioane de lei, inclusiv cu suplimentarea de 25 de milioane lei din timpul anului.

Conform datelor Ministerului Mediului, transmise Agerpres, anul trecut, prin Programul "Rabla", au fost scoase din uz 28.366 de autoturisme cu grad înalt de emisii poluante, valoarea totală finanţată fiind de 193,152 milioane de lei şi rest de finanţat în valoare de circa 20,72 milioane de lei.

De asemenea, prin programul 'Rabla Plus' au fost achiziţionate 467 de autovehicule noi, dintre care 370 pur electrice şi 97 plug-in. Valoarea totală finanţată s-a ridicat 9,890 milioane de lei, iar rest de finanţat în sumă de 8,760 milioane lei.

