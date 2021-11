Programul de guvernare, în viziunea noii coaliții: creșteri la pensii, alocații și salariul minim. Taxarea pensiilor mari și a proprietarilor de autovehicule poluante

Punctul de pensie ajunge la 1.586 de lei, la 1 ianuarie, iar indemnizația socială minimă urcă de la 800 la 1.000 lei.

NICOLAE CIUCĂ, premier desemnat: Este pentru prima oară când se mărește indemnizația socială minimă cu aproximativ 25%. Pentru pensionarii care beneficiază de o pensie între 1.000 de lei și 1.600 de lei se va asigura, în luna ianuarie, un ajutor de 1.200 de lei.

Pensionarii cu venituri de peste 4.000 de lei nu vor mai fi scutiți de plata contribuției pentru sănătate și vor plăti 10% pentru acest fond. Va crește și contribuția către Pilonul II de pensii de la 3,75% la 4,75, dar abia în 2024. Pensiile de serviciu vor fi recalculate plecând de la principiul contributivității, cu respectarea jurisprudenței Curții Constituționale, se mai arată în programul de guvernare.



BOGDAN HOSSU, președintele Cartel Alfa: O lege importantă care este practic în Parlament și care ar trebui definită, indemnizația pentru primari, despre ea nu se pomenește nimic. Nu se pomenește nimic de indicele social de referință, de coșul minim pentru trai decent, care să determine care este sprijinul din partea statului.

Alocațiile pentru copiii de peste 2 ani vor creşte la 243 de lei. Părinții care au în întreținere cel puțin 3 copii vor fi scutiți de contribuția de sănătate. De asemenea, bunicii sau frații majori șomeri vor beneficia de indemnizația de creștere a copilului în locul părinților, dacă aceștia se întorc la muncă.

Salariul minim brut va ajunge la valoarea de 2.550 lei anul viitor. Programul de guvernare prevede și limitarea duratei de aplicare a salariului minim pentru o persoană, la maxim 24 de luni.

FLORIN JIANU, președintele Patronatului IMM-urilor: Noi considerăm necesar că trebuie să vii cu măsuri de sprijin pentru competivitatea IMM-urilor, care foarte multe nu își permit mărirea salariului minim.

Pentru înființarea de noi firme, vor fi acordate finanțări de sute de mii de lei prin programe precum Start UP Nation sau România Tech Nation.



ADRIAN CODÎRLAȘU, vicepreședinte CFA România: Realizarea tuturor acestor cheltuieli va pune o presiune adițională pe deficitul bugetar. Nu poate fi exclusă nici taxarea suplimentară. Nu în sensul de majorări de taxe, ci de egalizări și reducere a diverselor facilități fiscale, cum ar fi în construcții sau IT.



Programul mai prevede reducerea TVA pentru deșeurile colectate selectiv, dar și un nou sistem de taxare pe baza distanței pentru camioane și introducerea de taxe mai mari pentru proprietarii celor mai poluante vehicule de pasageri, autoturisme, autobuze sau autocare.





SCHIMBĂRI PROPUSE DE NOUL GUVERN



- taxare pe baza distanței pentru camioane

- taxe mai mari pentru vehicule de pasageri poluante

- reducerea TVA pentru deșeurile colectate selectiv

- analiză pentru reducerea fiscalităţii pe muncă



(SURSA: Programul de guvernare)





SCHIMBĂRI PENTRU PENSIONARI



Punctul de pensie: 1.586 lei (1 ian 2022)

Indemnizaţia socială minimă: 1000 lei (1 ian 2022)

Pensiile peste 4.000 de lei plătesc CASS

Pilonul II: 4,75% în 2024



(SURSA: Programul de guvernare)





SCHIMBĂRI PENTRU PĂRINŢI



Alocaţii pentru copii sub 2 ani: 600 lei

Alocaţii pentru copiii de peste 2 ani: 243 lei

Scutire la plata CASS: părinţii cu cel puţin 3 copii



(SURSA: Programul de guvernare)

ŞTIRILE ZILEI