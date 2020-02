Programele Rabla iau startul în martie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Aproape jumătate de milion de mașini rulate au fost înmatriculate în România numai anul trecut, arată cele mai recente date ale producătorilor și importatorilor.

Este un record pentru țara noastră, care are unul dintre cele mai vechi și mai poluante parcuri auto din Europa, dar și printre cele mai puține mașini prietenoase cu mediul.

Cătălin Deacu, jurnalist TVR: "Numărul mașinilor electrice care circulă în România este în continuare foarte scăzut - sub 1% din totalul parcului auto, care numără aproape 7 milioane de autoturisme. Dar înmatriculările cresc spectaculos, de la an la an. Numai anul trecut au fost achiziționate peste 1.500 de mașini electrice, de peste două ori mai multe decât în 2018, arată statisticile producătorilor".

Autoritățile vor să stimuleze și mai mult achiziția de mașini nepoluante.

Programul "Rabla Plus" va avea de un buget record anul acesta. Sunt bani mai mulți și pentru "Rabla Clasic".

Și problema călătoriilor lungi cu mașinile electrice ar putea fi rezolvată. Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere pregătește licitații pentru stații de încărcare pe autostrăzi.

O variantă luată în considerare este amplasarea stațiilor de încărcare în benzinării, unde există spații de servicii în care șoferii pot aștepta până când sunt pregătite bateriile.

ŞTIRILE ZILEI