Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, amânate până marțea viitoare

Domnul Alexandru Vitkovschi din Bucureştii Noi are în garaj o Dacia 1410. Nu mai conduce aşa că se gândeşte să o vândă cuiva care are nevoie de rable pentru o maşină nouă. Mai are însă de aşteptat până marţi ca să înceapă formalităţile, pentru ca programele Rabla Clasic si Rabla Plus încep cu o amânare de câteva zile.

În acest an, puteţi da la Rabla Clasic două rable: pe prima primiţi 6000 de lei, iar pe a doua, 3000 de lei, dacă au o vechime între 6 şi 15 ani. Dacă sunt mai vechi de 15 ani, mai primiţi 1500 de lei de fiecare. În total: maxim 12.000 de lei pentru două rable mai vechi de 15 ani.

RABLA CLASIC

prima rablă 6-15 ani - 6000 lei

a doua rablă 6-15 ani - 3000 lei

ambele peste 15 ani - 3000 lei

Total max: 12.000 lei)

Atenţie, la programul Rabla Plus, nu mai primiţi automat 45.000 de lei doar că luaţi o maşină full-eletric. Acum, primiţi minim 51.000 de lei, iar condiţia este să aduceţi o rablă. Daca veniţi şi cu a doua rablă şi ambele sunt mai vechi de 15 ani puteţi primi în total 57.000 de lei.

RABLA PLUS

obligatoriu cu o rablă 6-15 ani - 51.000 lei

cu 2 rable peste 15 ani - 57.000 lei)

România trebuie să ia măsuri urgente împotriva poluării mai ales în marile oraşe unde se înregistrează depăşiri ale indicilor de dioxid de azot rezultat de la maşini.

Apetitul românilor pentru maşinile electrice este în creştere datorită programului Rabla Plus. Anul trecut au fost înmatriculate în România 6348 de automobile electrice, iar estimările pentru acest an sunt între 10.000 şi 12.000 de noi unităţi.

