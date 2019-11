Ca să creștem mari, învățăm. La Matinal evoluăm împreună și vă dăm idei pentru un viitor mai bun. Noi, voi și mai ales copiii noștri, să trăim într-o țară mai frumoasă. Ca afară. Îi luăm modele azi pe elevii care au studiat în străinătate și s-au întors, ori au muncit acolo și au implementat acasă noile abilități. “Erasmus+”, “Work and Travel” sau alte programe prin care tineri ambițioși au strălucit.

Elevi din toată țara fac astfel de schimburi de experiență peste hotare, în fiecare an. Cele mai căutate sunt Marea Britanie, Olanda, Franța ori Danemarca. Oricine este informat are acces la aceste programe. Așa că să-i lăsăm pe ei să ne inspire și să ne explice simplu de ce avem nevoie ca să le urmăm exemplul.

Silvia Fuleki este acum studentă, însă ultimul an de liceu l-a făcut în America. A dat acolo Bacalaureatul, aici a fost recunoscut. A plecat în Statele Unite prin programul „Flex”. Aplici pentru bursă, treci prin mai multe procese de selecție, teste. Elevul nu are dreptul să aleagă familia gazdă unde stă un an. Însă familia, la rândul ei, trece printr-o selecție riguroasă. Anul acesta, statul american oferă 900 de burse pentru elevi din toată lumea. În prezent, în America sunt 35 de români, în Washington, Texas, Colorado, California, Iowa sau Florida.

La Craiova, începând de anul trecut din toamnă, elevii de la Liceul Tehnologic Auto participă la programul Erasmus și merg să facă practică în alte țări în funcție de spacializarea lor. Spre exemplu 35 de elevi de la spacializarea "Mecatronică" au mers până acum în Spania în mai multe serii, 42 de la specializarea "Mecanică auto" au mers în Cipru. Stau acolo câte două săptămâni și fac practică la diverși agenți economici. Conducerea școlii spune că pentru elevi este un mare câștig, mai ales că proiectul urmărește și un schimb de experiență cultural dar și dezvoltarea competențelor lingvistice.

