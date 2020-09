Fundația Renașterea anunță cea de-a VI-a ediție a cursei Race for the Cure. Este o premieră mondială, o provocare în format digital în 31 de state europene. Astfel, la final de săptămână, cu toții putem susține Programul de Prevenire și Depistare a Cancerului de Sân și de Col Uterin.