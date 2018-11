Pe jos spre cetatea Unirii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Profesorul și însoțitorii săi au fost găzduiți de preotul din Gheorgheni. Părintele nu-i cunoștea, dar i-a primit cu brațele deschise.

"Am venit la niște străini. Ne-a întâmpinat părintele creștinește dar ne-am despărțit ca niște prieteni nu ca niște oameni care pur și simplu au trecut și pleacă mai departe"

Efortul se adună, astfel încât o dată la 10 zile trebuie să mai facă o pauză. Până acum, au mers pe jos peste 350 de km și abia așteaptă ziua de 1 decembrie.

"Eu am știut la ce mă pornesc și nu dau nici un pas înapoi, numai înainte. Starea mea de spirit, mulțumesc lui Dumnezeu, este foarte bună. Și cu sănătatea munții mă ajută să fiu bine. Am grija de mine, mai fac și masaj cu spirt și am și niște medicamente. Nu dau voie să mă ieie răceala".

Profesorul Ion Mărgineanu, fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, a pornit pe 1 noiembrie, pe jos, din Bălți spre Alba Iulia, pentru a spune tuturor că basarabenii își doresc Unirea. Traseul are aproape 500 de km.

