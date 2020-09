Profesorul care a instigat la nepurtarea mastii a fost amendat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Profesorul și-a pus masca de clovn pe față, iar pe elevi i-a filmat în timp ce purtau, la rândul lor, măști ce reprezentau animale. Luat la întrebări de jurnaliști, profesorul și-a menținut punctul de vedere, dar a precizat că nu a îndemnat elevii la nerespectarea legii.

Nelu Sandu Pop - profesor, Liceul cu Program Sportiv „Bihorul" din Oradea: Obligăm acești copii să stea la școală cu foarte multe restricții, să nu se poată mișcă liber. Chiar dacă ideea mea de bază este că nu sunt de acord cu masca, eu am purtat masca la oră. Toți copiii, sub masca cu animaluțe, aveau mască sanitară. Eu nu am îndemnat copiii să nu poarte mască

Totuși, în înregistrare, profesorul își da jos masca sanitară în clasa.

Poliția l-a amendat pe profesor cu 2.500 de lei pentru nepurtarea măștii în spaţii închise şi instituții. La liceul sportiv, unii părinţi ţin partea profesorului.

Inspectoratul școlar a depus plângere penală pe numele profesorului pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Iar liceul face propria anchetă disciplinară.

Școala se delimitează clar de acțiunile profesorului.

Ministerul Educaţiei cere profesorilor să fie responsabili.

Purtătorul de cuvânt, ministerul Educaţiei, Cristian Tănase: Cadrele didactice trebuie să fie un exemplu în spațiul școlar așa cum și familia e un exemplu în spațiul de acasă. MEC condamnă o astfel de atitudine a unui cadru didactic și va lua toate măsurile care se impun.

Premierul Ludovic Orban: Trebuie pedepsit și dacă a incitat copiii să nu poarte mască, să părăsească învățământul

Inspectoratul Școlar verifică și comportamentul unui alt cadru didactic din Oradea, o profesoară de la Școală Gimnazială „Dacia", despre care a aflat că ar ține orele fără a respecta obligativitatea purtării măștilor.

ŞTIRILE ZILEI