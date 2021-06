Profesor arestat la domiciliu pentru agresiune sexuală. A îmbrățișat și sărutat o elevă de 12 ani

Eleva venise la școală pentru orele de pregătire înainte de evaluarea națională. Profesorul de biologie a surprins-o într-o sală de clasă. Şi a început să o îmbrăţişeze şi să o sărute. Când a scăpat, copila a fugit acasă şi înspăimântată i-a spus mamei ce a păţit. Amândouă au mers la școală și i-au reclamat directoarei cele întâmplate. Au fost privite cu neîncredere, dar camerele de supraveghere, pornite pentru evaluarea naţională, au înregistrat abuzurile profesorului. Au fost luate decizii rapide.

Maria Anton, directorul școlii: „A negat domnul profesor în prima instanță, nu am crezut-o nici pe elevă din start, am zis că trebuie să mă lămuresc eu. Am mers în cabinet unde erau camerele, le-am vizionat și am văzut că da, aşa s-a întâmplat”.

După ce poliția a văzut imaginile l-a audiat pe profesor.

Bărbatul are 54 de ani și este suplinitor pe catedra de biologie și educație fizică la școala gimnazială din Merei de la începutul anului școlar. Anterior a fost instructor de dans în comună. El nu a creat probleme în școală până acum, spune conducerea școlii. Bărbatul a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile.

