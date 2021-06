Producţii premiate la Oscar, în premieră în România, la American Independent Film Festival

Filme de Oscar, la București / FOTO: facebook.com

O surpriză atât pentru profesioniştii din industria cinematografică sau studenţii de profil, cât şi pentru publicul larg, secţiunea specială "Films on filmmakers" va prezenta filme ce vorbesc despre cineaşti şi încercările de orice fel prin care trec aceştia. Cu această ocazie, renumitul scriitor, profesor şi selecţioner de film Dennis Lim va intra în conversaţie cu publicul român pentru a discuta despre starea actuală a producţiilor cinematografice independente, despre cum s-a schimbat industria în ultimii ani odată cu dezvoltarea platformelor de streaming şi ce înseamnă acest aspect pentru viitorul cinematografiei internaţionale, în open talk-ul special "Cinema in the age of streaming".



Andrei Tănăsescu, critic şi selecţioner de film la festivaluri internaţionale, precum Giornate degli autori din cadrul Festivalului de la Veneţia sau al Festivalului Internaţional de la Vilnius, va discuta live via Zoom cu Dennis Lim pe 25 iunie, de la ora 19,45, la Cinema Muzeul Ţăranului. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.



Festivalul mai aduce o surpriză pentru spectatori. În închiderea sa, regizoarea Kitty Green va intra în direct cu publicul bucureştean, după proiecţia filmului "The Assistant", pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri moderată de criticul de film Ionuţ Mareş. Kitty Green este regizoare, editor şi cunoscută scriitoare din Australia. "The Assistant" este primul ei lungmetraj de ficţiune şi a fost proiectat prima dată la Festivalul de Film de la Telluride, continuând să fie apreciat în festivaluri importante precum Sundance sau Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.



La Food Hood, outdoor, vor putea fi urmărite, pe ecran mare, primele filme ale unor regizori cunoscuţi acum în întreaga lume, grupate în secţiunea "Iconic Debuts" şi, în închiderea festivalului, "Bonnie and Clyde", filmul ce este omagiat pe vizualul ediţiei de anul acesta. Intrarea este liberă.



Online, pe Eventbook.ro, vor putea fi vizionate primele producţii americane filmate în România în anii '90, urmate de discuţii live pe pagina de Facebook a festivalului (via Zoom) cu regizorul Ted Nicolaou, directorul de imagine şi producătorul Vlad Păunescu şi Oana Păunescu - costume designer şi producer, alături de Andrei Tănăsescu, curatorul secţiunii "Fright@midnight - Focus Full Moon Features".



American Independent Film Festival, prin Asociaţia Cinemascop, va dona, şi la ediţia din acest an, toate încasările care îi revin din bilete. Anul acesta fondurile vor merge către Asociaţia Casa Bună.



Miercuri, în deschiderea festivalului, care va avea de la ora 20,00, la Cinema Muzeul Ţăranului, Kira Hagi, ambasadoarea concursului de scenarii Write a Screenplay For a cărui temă de anul acesta a fost Generaţia Z, va anunţa finaliştii celei de-a treia ediţii, în prezenţa Ioaninei Pavel de la HBO Europe. Concursul este organizat de Asociaţia Cinemascop în parteneriat cu HBO Europe. Un juriu format din echipa HBO, regizorul Cristian Mungiu şi scenaristul Alexandru Baciu au analizat toate propunerile primite şi au ales lista scurtă de proiecte finaliste care vor trece în etapa a doua. La primele ediţii concurenţilor li s-a cerut să scrie pentru Sebastian Stan, Anamaria Marinca sau Vlad Ivanov.



American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop şi aduce în fiecare an cele mai noi, creative şi originale filme americane de cinema publicului din România. Printre oaspeţii ediţiilor anterioare s-au numărat: Joaquin Phoenix, Ethan Hawke, John C. Reilly, Benh Zeitlin, Jacques Audiard, Maya Hawke ori Sebastian Stan.

Sursa: Agerpres

