Producţia de opiu în Afganistan a scăzut cu 95% după interzicerea culturii de mac de către talibani (ONU)

Talibani

Biroul ONU este preocupat totuşi de "consecinţele umanitare pentru numeroase comunităţi rurale vulnerabile" ale acestei scăderi, cultivatorii fiind nevoiţi să se reorienteze către culturi alternative, mult mai puţin rentabile.



Directoarea executivă a UNODC, Ghada Waly, a subliniat că Afganistanul are nevoie urgentă de investiţii puternice în mijloace de trai sustenabile şi asistenţă umanitară, pentru a le asigura agricultorilor afgani accesul la alternative la "economia opiului".



După revenirea la putere a talibanilor la Kabul, în august 2021, pe fondul retragerii forţelor internaţionale, liderul suprem taliban a interzis prin decret cultivarea macului. În trecut, circa 90% din producţia mondială de mac pentru opiu şi heroină provenea din Afganistan.



Până în 2023, valoarea exporturilor afgane de opioide depăşea frecvent valoarea bunurilor şi serviciilor exportate în mod legal de această ţară. Mulţi fermieri s-au orientat spre cultivarea grâului, care generează însă venituri mult mai mici decât opiul.



ONU subliniază că aproape 80% din populaţia afgană depinde de agricultură, iar Afganistanul cunoaşte al treilea an consecutiv de secetă.



Cultivarea macului a fost pentru scurt timp interzisă în 2000 de talibani, cu câteva luni înainte ca regimul lor fundamentalist să fie înlăturat de o coaliţie internaţională, în reacţie la atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA. În cei 20 de ani care au urmat de gherilă împotriva forţelor străine, talibanii i-au taxat în schimb pe producătorii de mac din regiunile aflate sub controlul lor, această cultură devenind astfel pentru ei o sursă importantă de venituri.

sursa Agerpres

ŞTIRILE ZILEI