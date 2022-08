Producătorii din industria de morărit și panificație susțin că nu vor scumpi pâinea, până la sfârșitul anului

Aproape 10 lei kilogramul de pâine albă. Atât costă acum coca plămădită din grâu și rumenită în cuptor. S-a ajuns la acest preț după ce în luna martie producătorii din panificație au primit facturi mai mari la energie și gaze. Automat, costurile de producție au crescut.

”Prețul pâinii nu depinde numai de producător. Anul trecut am luat grâul la 85 bani acum l-am luat la 1,7 lei. Este o creștere de sută la sută . E noi nu am scumpit pâinea 100 la 100. Am scumpit pâinea la undeva 25 maxim %”, Cristache Gheonea - producător

Deși cumpară și grâu mai scump, reprezentanții industriei de morărit și panificație dau asigurări că prețul pâinii nu va suferi modificări până la sfârșitul acestui an.

”La ora actuală nu avem semnale de la niciun operator economic dintre membrii noștri că trece printr-o situație care să-l forțeze să mai crească prețul pâinii. Atâta timp cât și energia este plafonată nu vedem absolut niciun risc că aceste prețuri la pâine să crească până la sfârșitul anului, Viorel Marin - președinte ANAMOB.

Și ministrul Agriculturii este optimist. Chiar și pe seceta, România a recoltat anul acesta 9 milioane de tone de grâu.

”O producție care ne asigura pe de-o parte consumul intern la grâu și să avem și posibilitatea de a exportă. +++ 13:33:18 -- în momentul de față nu există condițiile care ar putea să determine o creștere a prețului pentru că prețul la producători s-a stabilizat iar dacă nu sunt influențe din punct de vedere al energiei, al consumului de gaze lucrurile sunt într-un context al reglajului de moment”, Petre Daea - ministrul Agriculturii.

Pâinea este alimentul nelipsit de pe mesele multor români. Consumul mediu anual ajunge la aproape 100 de kg de persoană.

