Producții dezastruoase la Hollywood: Filmul 'Holmes & Watson' are patru trofee Zmeura de Aur. Cel mai slab actor, Donald Trump. Cea mai slabă actriță, Melissa McCarthy

John. C. Reilly și Zmeura de Aur / FOTO: Razzie Channel

Marele “câștigător” este filmul 'Holmes & Watson', cu cele mai multe trofee: cel mai prost film, cel mai prost regizor, Etan Cohen, cel mai prost rip-off, cel mai slab actor în rol secundar - John. C. Reilly.

Melissa McCarthy are o Zmeură de Aur la categoria cea mai slabă actriţă, pentru interpretarea din comedia 'The Happytime Murders'. Ea a obţinut şi trofeul pentru rolul său nominalizat la Oscar din drama literară ''Can You Ever Forgive Me?''

Chiar și președintelui SUA, Donald Trump, i-au fost dedicate două Zmeuri de Aur: cel mai slab actor pentru imaginile de arhivă în care apare în două documentare lansate anul trecut: 'Death of a Nation', de Dinesh D'Souza, şi 'Fahrenheit 11/9', de Michael Moore.

Cea mai slabă actriţă în rol secundar este consiliera de la Casa Albă, Kellyanne Conway, pentru apariția în imaginile arhivă utilizate în 'Fahrenheit 11/9'.

Cel mai prost scenariu a fost votat "Fifty Shades Freed" de Niall Leonard.

Premiile Zmeura de aur, care valorează fiecare câţiva dolari, se acordă producţiilor cinematografice dezastruoase ale Hollywood-ului din ultimul an. Sunt un fel de antidot "antidot" la frenezia care cuprinde orașul în sezonul premiilor cinematografice.

Gala are loc în mod tradiţional, din 1980, cu o zi înainte de seara Oscarurilor, cele mai prestigioase premii din cinematografia americană.

Nominalizaţii şi câştigătorii Zmeurei de Aur sunt votaţi pe internet de membrii Golden Raspberry Award Foundation, care provin din 24 de ţări.

ŞTIRILE ZILEI