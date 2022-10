Producția de grâu de anul acesta este de 9 milioane de tone, în ciuda secetei, comparabilă cu cele din alți ani, a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea

Petre Daea, ministrul Agriculturii: "În magaziile țării, la această dată sau la încheierea recoltării, fermierii au adunat 9 milioane tone de grâu, o producție care se înscrie în rezultatele obținute de-a lungul vremii. (...) În tabloul zilei se pune întrebarea: ce facem? Nu întâmplător am început cu felicitarea fermierilor, pentru că au intrat în perimetrul activității zilnice, am trecut pe teritoriul țării la însămânțarea culturilor de toamnă, în așa fel încât să putem spera la rezultate bune pentru anul agricol 2022-2023. Semănatul la rapiță s-a încheiat, este un plus de suprafață față de anul trecut de aproape 60.000 de hectare. Am depășit 530.000 de hectare însămânțate, starea de vegetație este cunoscută, e diferită de la o zonă la alta, funcție de epoca de semănat, de condițiile care au apărut după aceea, este o situație care ne dă speranța că această cultură va intra bine în iarnă".

