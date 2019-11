Procurorul general interimar, Bogdan Licu, despre înregistrarea ISU de la Colectiv: Erau obligați să ne-o pună la dispoziție. Nu e vina procurorului

Bogdan Licu / FOTO: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Aici în niciun caz nu este vina procurorilor. Organele de urmărire penală ale poliţiei, celelalte organe care sunt implicate într-un eveniment sunt obligate să pună la dispoziţia procurorilor toate actele, toate documentele, toate înregistrările privind acel eveniment. Nu are de unde să ştie procurorul că mai există o filmare. Noi, iniţial, am crezut că acea filmare apărută aparţine unui terţ care se afla întâmplător în zonă. Nu. Acea filmare aparţine unui funcţionar din cadrul ISU, care se afla în exercitarea atribuţiilor de servicu şi a făcut acea înregistrare. Deci, ei erau obligaţi să ne-o pună nouă la dispoziţie. Nu este vina procurorului", a declarat Bogdan Licu la Ministerul Justiţiei, citat de Agerpres.



El a mai precizat că a fost sesizat de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului General pentru a analiza cui îi revine competenţa de a soluţiona dosarul privind intervenţia autorităţilor în cazul Colectiv.



"Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică au declinat cauza la Parchetul Militar, Parchetul Militar, joi, a disjuns faţă de cei de la ISU şi au oprit acea parte din dosar la dânşii şi au trimis restul dosarului înapoi la Parchetul General. Nu este vorba de o pasare de responsabilitate. A fost vorba de un eveniment nou apărut de care noi nu am avut cunoştinţă. Voi analiza personal unde acest dosar va rămâne a fi instrumentat. (...) Este posibil să fie un conflict. Secţia de urmărire penală şi criminalistică m-a sesizat, vineri, pentru a analiza ordonanţa de disjungere a cauzei, cea dispusă de procurorii militari", a arătat procurorul general interimar.



În noiembrie 2016, părinţii victimelor au depus o plângere penală la Parchetul General, în care mai mulţi oficiali guvernamentali şi din sistemul de sănătate erau acuzaţi în legătură cu modul în care au intervenit autorităţile după producerea incendiului în clubul Colectiv.



Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în formă agravată, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu privind intervenţia autorităţilor şi acordarea primelor îngrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenţa medicală acordată acestor victime, împrejurările legate de posibile infecţii nosocomiale şi de acţiunile ori inacţiunile funcţionarilor publici în legătură cu transferul persoanelor vătămate la unităţi de spital din străinătate.



Joia trecută, publicaţia "Libertatea" a difuzat pe internet o înregistrare video cu primul echipaj al ISU care a ajuns la locul tragediei de la clubul Colectiv. Filmarea are aproape 21 de minute. Jurnaliştii susţin că această înregistrare a fost ţinută "ascunsă" de către conducerea IGSU.



Înregistrarea ar fi fost furnizată jurnaliştilor de către un ofiţer de pompieri, care afirmă că imaginile au fost văzute de un mic grup de ofiţeri superiori de la IGSU şi nu au fost date Corpului de control al Guvernului Cioloş, dar nici procurorilor care realizau ancheta în dosarul "Colectiv".

