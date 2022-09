Procurorul general din Luganskul separatist și adjuncta sa, uciși într-o explozie. Zeci de responsabili separatişti sau funcţionari ai administraţiei ruse din teritoriile ucrainene ocupate, vizaţi de atacuri în ultimele luni

"Astăzi, în urma unui act terorist, procurorul general al LPR, Serghei Gorenko, şi adjuncta sa Iekaterina Steglenko au fost ucişi", a anunţat pe Telegram liderul prorus al acestei regiuni separatiste, Leonid Pasecinik.



"Explozia, care s-a produs în clădirea Parchetului general (...) arată că regimul de la Kiev a depăşit toate limitele acceptabilului", a adăugat el.

Explosion occurred at "LNR PG office" in occupied Luhansk



The building used to be the Prosecutor General's Office in Luhansk Oblast. As Russians seized it in 2014, they set up a sham "prosecutor's office of the LNR" there.

