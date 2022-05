Procurorul general al Ucrainei lucrează la dosarul crimelor de război. 227 de copii au fost uciși până acum

Potrivit procurorului general al Ucrainei, până acum au fost înfăptuite 11.564 de crime de agresiune și crime de război, cele mai multe prin încălcări ale legilor de război.

Since the beginning of the full-scale invasion of #Ukraine, 227 children have been killed and more than 420 children have been wounded, reports the Office of the Prosecutor General of Ukraine. pic.twitter.com/nWuEZFKx2N