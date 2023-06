Donald Trump ținea în baie documente secrete despre programele nucleare, despre capacitățile de apărare ale SUA și ale altor țări. Procurorul de caz: Dedicarea noastră pentru aplicarea legii dă exemplu întregii lumi

Potrivit anunțului făcut vineri seară de Jack Smith, procurorul special desemnat în acest caz, Donald J. Trump este acuzat de încălcări ale legilor securității naționale și de participarea la o conspirație pentru a obstrucționa justiția. Punerea sub acuzare a fost votată de un mare juriu format din cetățeni din Districtul de Sud al Floridei.

Procurorul a invitat la citirea în întregime a documentului dat publicității, "pentru înțelegerea sa deplină și a gravității infracțiunilor menționate în acuzații".

În rechizitoriul procurorilor se menționează că Trump a stocat în cutii "informații referitoare la capacitățile de apărare și de armament atât ale Statelor Unite, cât și ale altor țări, despre programe nucleare ale Statelor Unite, despre vulnerabilitățile potențiale ale Statelor Unite și ale aliaților săi la atacuri militare, precum și planuri de posibile represalii ca răspuns la un atac străin."

"Dezvăluirea neautorizată a acestor documente clasificate ar putea pune în pericol securitatea națională a Statelor Unite, relațiile externe, siguranța Armatei Statelor Unite și a surselor umane și viabilitatea continuă a metodelor sensibile de colectare a informațiilor", arată anchetatorii.

Materialele proveneau de la Pentagon, CIA, Agenția Națională de Securitate și de la alte agenții de informații.

Trump stored classified documents all over Mar-a-Lago, according to indictment, including in a bathroom and a storage room that was near the liquor and linen closets, accessible from the pool patio. pic.twitter.com/qC3RC0vpF3