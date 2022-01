Procuroarea statului New York îi cheamă în instanță pe Donald Trump şi pe copiii săi, Ivanka şi Donald Junior, în ancheta privind o fraudă fiscală

Procuroarea statului New York care investighează o posibilă evaziune fiscală din partea Trump Organization doreşte să îi audieze pe fostul preşedinte Donald Trump şi pe copiii săi Ivanka şi Donald Junior, transmite AFP.

Donald Trump

Potrivit unui document al Curţii Supreme a statului New York semnat de procuroarea Letitia James, fostul preşedinte şi doi dintre copiii săi sunt chemaţi ca martori în ancheta de amploare lansată în martie 2019 privind o posibilă fraudă fiscală în cadrul grupului familial Trump Organization.



"Procuroarea generală James doreşte ca Donald Trump, Donald Trump Jr. şi Ivanka Trump să facă declaraţii sub jurământ", a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului.

Acesta a asigurat că "în pofida numeroaselor încercări ale lui Trump de a amâna ancheta noastră (...) întrebările noastre vor primi răspuns şi adevărul va fi dezvăluit pentru că nimeni nu este deasupra legii".



Pe 7 decembrie, Washington Post a dezvăluit că procuroarea James i-a cerut lui Donald Trump să vină să depună mărturie personal în biroul ei pe 7 ianuarie. Informaţie care nu a fost confirmată oficial.



Pe 20 decembrie, fostul preşedinte republican a depus o plângere împotriva procuroarei din New York, membru ales al Partidului Democrat, în încercarea de a-i bloca ancheta, acuzând-o de motivaţii politice.



Într-un comunicat dat publicităţii luni, avocaţii familiei Trump au acuzat-o pe doamna James că acţionează ca "o ameninţare la adresa democraţiei noastre" în special prin "încălcarea drepturilor constituţionale fundamentale".



Procuroarea statului New York suspectează de aproape trei ani Trump Organization că a supraestimat în mod fraudulos valoarea anumitor proprietăţi atunci când solicita împrumuturi de la bănci şi că a subestimat aceste proprietăţi în relaţia cu autorităţile fiscale pentru a plăti mai puţine taxe.



Eric Trump, un alt fiu al miliardarului republican şi vicepreşedinte al Trump Organization, a fost audiat în octombrie 2020.



Trump Organization este, de asemenea, ţinta unei anchete conduse de procurorul federal din Manhattan cu privire la suspiciuni legate de infracţiuni financiare şi fraude în asigurări.



În acest context, directorul financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, unul din cei mai loiali colaboratori ai lui Donald Trump, a pledat nevinovat de evaziune fiscală în iulie.



Weisselberg este acuzat în special că a ascuns de autorităţile fiscale, între 2005 şi 2021, beneficii în natură în valoare de aproximativ 1,7 milioane de dolari pe care le-a primit de la Trump Organization, ceea ce l-ar fi scutit să plătească aproape un milion de dolari de impozite federale şi locale. Procesul său este programat să înceapă la jumătatea acestui an. Sursa: Agerpres

