Proces de reorganizare la Institutul ''Marius Nasta'' ca urmare a închiderii sediului ''Zerlendi''

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta

"Am început la Marius Nasta un proces de reorganizare necesar ca urmare a închiderii sediului Zerlendi, dar şi pentru că orice unitate medicală trebuie să-şi adapteze serviciile la nevoile momentului doar în beneficiul pacientului. (...) Reorganizarea e un proces care nu trebuie să sperie, este impus de patologia cu care se confruntă pacientul român. Să nu uităm că reorganizarea Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta trebuie făcută în aceeaşi infrastructură veche care trebuie reînnoită", afirmă managerul unităţii medicale, Beatrice Mahler.



Sediul Institutului "Marius Nasta" din Strada "Viilor" are 4 pavilioane dedicate pacienţilor adulţi.



"Pavilionul 1 - pentru pacientul pneumologic şi pacientul care are nevoie de intervenţii chirurgicale toracice. Din acest pavilion s-au relocat secţiile de tuberculoză pentru a proteja pacienţii cu afecţiuni pulmonare cronice sau cei din postoperator de riscul unei Infecţii nosocomiale TB ( tuberculoza). Sunt la dispoziţia pacienţilor în acest moment 52 de paturi chirurgie toracică şi 100 de paturi pneumologie, dar şi laboratoarele de Investigaţii imagistice, funcţionale şi bronhologie", spune managerul.



Potrivit medicului, Pavilionul 2 - are redeschise compartimentele de oncologie (5 paturi), paliaţie (5 paturi), recuperare post COVID (13 paturi), iar 58 de paturi rămân dedicate pacientului COVID în secţie şi 7 ATI COVID, tot în acest pavilion.



Mahler a precizat că Pavilionul 3 este dedicat "exclusiv" pacientului cu tuberculoză.



"Conform incidenţei, cazurile de tuberculoză sensibilă sunt mai multe decât cele de tuberculoză multidrog rezistentă. Prin reorganizare în pavilion pot fi internaţi 26 pacienţi cu tuberculoză multidrog rezistentă şi 78 pacienţi cu tuberculoză sensibilă", arată medicul.



Beatrice Mahler afirmă că Pavilionul A - de la intrarea în institut va avea la parter, conform legislaţiei în vigoare, zona de internare de zi Pneumologie, cu 7 cabinete destinate evaluării pacienţilor cu simptomatologie pulmonară care pot beneficia de analize şi consult medical într-o singură zi, fără a fi necesară internarea de lunga durată.



"Creşterea accesibilităţii la servicii de internare de zi este o urgenţă, pentru că în acest moment, pentru pentru a beneficia de un consult la pneumolog în "Institutul Marius Nasta", programarea posibilă este în 27 iulie şi suntem în 25 mai. Pentru pacientul cu tuberculoză se menţine posibilitatea evaluării în cele 3 dispensare TB, care vor avea 2 locaţii", susţine managerul.



Potrivit medicului, "locaţia dispensarului de TB" (tuberculoză) de lângă Cişmigiu va găzdui dispensarul TB Sector 4 şi 6, într-un program "bine stabilit care creşte utilizare eficientă" a spaţiilor, în contextul în care toţi pacienţii cu bolile respiratorii trebuie să beneficieze în egală măsură de acces la medicul pneumolog.



"Rămâne în vigoare posibilitatea iniţierii tratamentului tuberculozei în dispensarele TB cu monitorizarea efectuată de către medicii pneumologi din dispensare ca urmare a proiectului Ministerului Sănătăţii-Ambulator TB. Este normal şi firesc în acest moment ca spitalizarea de lungă durată, indiferent de patologie, să fie pentru pacientul cu probleme medicale sau sociale deosebite, restul pacienţilor putând fi trataţi la domiciliu. Dacă vorbim de tuberculoză, regula de izolare la domiciliu a cazurilor active de tuberculoză pentru o perioadă de 2 săptămâni este specificată ca obligatorie, legislaţie apărută în anul 2020, personalul medical din dispensarele TB având ca posibilităţi de supraveghere a acestor pacienţi vizitele la domiciliu, transport la domiciliu a medicaţiei TB şi nu în ultimul rând monitorizarea aderenţei la tratament prin telemedicină. Vă asigur că pacientul cu tuberculoză din Bucureşti are în acest moment, la fel ca în orice ţară din Europa, posibilitatea efectuării tratamentului acasă sau la spital în funcţie de gradul de afectare, posibilitatea de izolare la domiciliu în funcţie de nevoia lui reală. Internarea în spital trebuie să rămână o opţiune pentru cazurile grave", mai declară Mahler.



În opinia sa, o "urgenţă a momentului" o reprezintă cancerul pulmonar, iar pacientul trebuie să aibă la dispoziţie paturi în secţii de pneumologie "sigure, cu risc scăzut de infecţii nosocomiale TB, pentru că o tuberculoză activă la un pacient cu cancer pulmonar impune amânarea tratamentului oncologic".



"Cancerul şi tuberculoza sunt în acest moment principala patologie care "bate la uşa" institutului şi pot spune că prin acesta reorganizare vom fi mai bine pregătiţi la nevoile pacienţilor", a conchis managerul institutului.

