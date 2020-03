Procedură fără precedent în Parlamentul României pentru învestirea Cabinetului Orban III, cu un premier desemnat aflat în izolare. Șapte avize negative la audieri

1. Vot cu masca pe față în Parlament

ACTUALIZARE Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a subliniat că, în condiţii normale, dacă nu ar fi existat epidemia de coronavirus, toţi social-democraţii ar fi votat împotriva Guvernului PNL.



"Asta aş fi spus azi în plenul Parlamentului. Dacă am fi avut condiţii normale. Stimaţi colegi, trei luni pierdute cu un Guvern iresponsabil au lăsat urme adânci. Jocul preşedintelui şi al Partidului National Liberal a avut un singur scop: alegeri anticipate. Ştiu, au aruncat ţara în haos, au pus în pericol sănătatea părinţilor şi copiilor noştri. Au făcut-o cu cinism, premeditare, din calcule politice! În condiţii normale, dacă nu ar fi existat această epidemie, cu toţii am fi votat împotriva acestui guvern al PNL. Dar nu trăim vremuri normale", a scris Ciolacu pe Facebook.

ACTUALIZARE Votul este în plină desfășurare. Este coadă la intrarea sălii de plen.

ACTUALIZARE Violeta Alexandru, avizată negativ pentru că nu ar fi putut fi contactată de membrii comisiei, a venit cu explicații.

"La ora stabilită am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am așteptat pe hold până am fost deconectată. L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei. Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja! Circul PSD nu se dezminte!", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

ACTUALIZARE Audierile miniștrilor s-au încheiat.

PMP și USR au anunțat că vor vota pentru Guvernul Orban III. La fel și UDMR.

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a subliniat anterior că va face toate eforturile pentru a avea un guvern funcțional.

ACTUALIZARE Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a primit și el aviz negativ. Este al șaptelea aviz negativ.

Reamintim că avizele în comisiile parlamentare sunt consultative.

ACTUALIZARE Parlamentarii dau încă un aviz negativ pentru ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan.

ACTUALIZARE Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, primește al cincilea aviz negativ înregistrat pentru Cabinetul Orban III.

ACTUALIZARE Ministrul Mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe, a primit aviz negativ. Este al patrulea aviz negativ în cadrul audierilor fulger de sâmbătă dimineață.

ACTUALIZARE Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a primit aviz pozitiv.

ACTUALIZARE Ministrul Sănătății, Victor Costache, a primit din nou aviz negativ.

ACTUALIZARE Pentru portofoliul Transporturilor, Lucian Bode a primit aviz favorabil.

ACTUALIZARE Ministrul desemnat pentru Interne, Marcel Vela, a fost avizat pozitiv.

ACTUALIZARE Violeta Alexandru, ministrul propus la Muncă, a primit aviz negativ pentru că nu a reușit să intre prin videoconferință la audierile din Parlament.

Ioan Marcel Boloș, de la Fonduri europene, a primit aviz favorabil. USR a votat împotrivă.

ACTUALIZARE Ministrul Educației, Monica Anisie, a primit aviz negativ. UDMR s-a abținut.

Ministrul Economiei a fost avizat pozitiv.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit aviz favorabil, cu o singură abținere.

Și Ionuţ Stroe a fost avizat favorabil pentru funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului.

ACTUALIZARE Primul ministru audiat, Bogdan Gheorghiu, de la Cultură, a primit aviz favorabil, după mai bine de 20 de minute de la începerea ședinței, deși totul ar fi trebuit să se desfășoare mai rapid, potrivit programului anunțat inițial.

Procedura este întreruptă adesea de numeroase defecțiuni tehnice.

Nici transmisiunea live nu funcționează corespunzător, ceea ce a atras nemulțumirea mai multor parlamentari, care au subliniat că audierile trebuie să fie publice.

ACTUALIZARE La audieri, fiecare ministru propus are la dispoziție 7 minute.

PROGRAMUL ZILEI

Conducerea Parlamentului a decis vineri regia şedinţei de sâmbătă.

Astfel, accesul parlamentarilor se face pe la intrarea S 1, urmând un traseu dezinfectat, prestabilit şi marcat vizibil.

De la ora 08.00 se efectuează teste pentru depistarea coronavirusului.

Procedura se desfășoară în sala I. Ghe. Duca, nivel P 1.

Potrivit programului aprobat vineri de membrii Birourilor permanente reunite, între orele 09.00 şi 11.00 este programată audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de ministru.

Audierea miniștrilor se face prin videoconferință.

Procedura se desfășoară în sala Comisiei Juridice (Mihai Viteazu, nivel P 1).

De la ora 11.00 începe şedinţă de plen reunit, cu vot.

Votul cu bile se va desfăşura în sala Barbu Catargiu (sala Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor), după următoarea procedură:

- prima Cameră la vot este Senatul României;

- se vor organiza grupuri de aproximativ 20 de persoane, care vor vota în decurs de 15 minute; pentru respectarea normelor de prevenire şi limitare a virusului, accesul în sala de vot se efectuează individual;

- în sala de vot vor fi prezenţi permanent chestorul care înmânează bilele şi secretarul care consemnează prezenţa parlamentarilor la vot;

- pentru a putea fi respectată programarea făcută pentru vot, parlamentarii sunt rugaţi să fie prezenţi la punctul de testare (sala I. Ghe. Duca, nivelul P 1) cu 30 de minute înainte de momentul votării efective.

De asemenea, va fi modificat regulamentul ședinței comune astfel încât pe viitor, în situații excepționale, să se poată vota online, securizat.

Jurnaliştii nu au acces la şedinţa de sâmbătă.

