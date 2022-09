Problemele regionale din sectorul energetic, discutate cu miniștrii de resort din Ucraina, România și R. Moldova, la Odesa. Șeful diplomației de la București: Am lansat azi Trilaterala România-R. Moldova-Ucraina

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, ministrul Afacerilor Externe al României, precum și ministrul Energiei al Ucrainei, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, ministrul Energiei din România s-au reunit astăzi, la Odesa, în cadrul primei reuniuni ministeriale informale a acestui format, se arată într-un comunicat al MAE.

As a result of today’s Trilateral, we agreed on a Joint Communique to reinforce our commitments & common goals for regional peace, security & stability @nicupopescu @DmytroKuleba https://t.co/Gu7CQ1itJU pic.twitter.com/dMIaHV6zKS