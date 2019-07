Problemele de lot persistă la FCSB! Gabriel Tamaş, posibilă achiziţie, Bogdan Andone, neîncrezător

Bogdan Andone nu scapă de probleme! Pe lângă dificultăţile pe care le are în alcătuirea lotului, antrenorul lui FCSB nu se va mai putea baza nici pe Dragoş Nedelcu timp de 2 luni. "Nu avem cum să îi mai rotim, poate doar între ei pe teren", face haz de necaz Andone.

Bogdan Andone şi Răzvan Oaidă

Probleme din ce în ce mai mari pentru Bogdan Andone! Antrenorul lui FCSB l-a pierdut şi pe Nedelcu, accidentat în meciul cu armenii de la Alashkert.

“Am mai jucat acolo cu Lucian Filip, vedem ce soluţii mai avem. Din păcate, e o pierdere importantă pentru echipă, Nedelcu traversa o perioadă bună din punct de vedere sportiv. Îmi pare rău de această accidentare”, a declarat antrenorul roş-albaştrilor.

Mai mult decat atât, transferurile întârzie să apară, iar lista accidentaţilor este din ce în ce mai lungă.

“Dintre cei accidentaţi, nu şi-a revenit niciunul. Din păcate, pe listă a trecut şi Nedelcu. Niciun jucător nu va fi apt. Gnohere nici nu a ieşit afară, se antrenează doar în sală. Din păcate, şi din punct de vedere numeric suntem la limită, nu avem ce să mai rotim. Am avut doi juniori în Armenia, vom avea din nou doi juniori pe bancă. Salomao plus Moutinho nu sunt pregătiţi 100% fizic”, a spus Andone.

FCSB caută întăriri, dar le găseşte cu greu! Ultima ţintă a roş-albaştrilor este Gabriel Tamaş, jucător dorit şi de Alexa la Astra. Totuşi, fundaşul central în vârstă de 35 de ani nu este o variantă pe placul lui Bogdan Andone.

“Nu am discutat nimic de Tamaş. Din punct de vedere numeric şi valoric, avem nevoie de un fundaş central pentru că avem doar trei pe acea poziţie şi e o poziţie expusă cartonaşelor”, a zis tehnicianul FCSB.

Becali se gândeşte şi la repatrierile lui Chipciu şi Budescu, însă şansele să îi aducă din nou la FCSB sunt infime.

“Cred că sunt zero şanse în momentul de faţă. Nu cred, să vii de la Anderlecht în România sau Budescu să vină de la acel nivel salarial. Sunt doi jucători foarte buni care ne-ar ajuta enorm, dar e greu de crezut că aceste transferuri se vor realiza”, a afirmat Bogdan Andone.

O variantă mult mai viabilă este aducerea lui Aristidis Soiledis de la FC Botoşani. Roş-albaştrii caută cu disperare un fundaş stânga, iar grecul este pe placul staffului de la FCSB.

“Am discutat cu patronul, dar nimic concret. E un jucător bun, un jucător de calitate, calitate pe faza ofensivă, are experienţă”, a mai adăugat Andone.

”Îl cunosc foarte bine, am jucat cu el la Botoşani. Este un jucător foarte bun”, a declarat Răzvan Oaidă.

