Aterizările și decolările au fost oprite peste o oră.

Toate aparatele aflate în spațiul aerian olandez în momentul apariției problemelor tehnice au aterizat cu ajutorul unui sistem de comunicații de rezervă.

Ulterior decolările au fost reluate la scara redusă. Se înregistrează întârzieri la zeci de zboruri.

The communication system of Air Traffic Control is stable again. Air traffic is being restarted. It will take some time before the situation at our airport is running as normal again, so please check your airline or https://t.co/EF3Uc5sdEl for current flight information. https://t.co/navqGsIVge