Pro România nu va vota în Parlament pentru guvernul Orban. Premierul desemnat: E o contradicție în atitudini, dar nu surprinzătoare (…) Purtăm discuții individual cu parlamentari din PSD

ACTUALIZARE Reacția lui Ludovic Orban: "Sincer să vă spun, nici nu aveam foarte mari așteptări. Îmi este greu să înțeleg această atitudine. Votezi o moțiune, apoi nu participi la învestirea unui guvern care să înlocuiască guvernul Dăncilă. E o contradicție în atitudini, dar nu e surprinzătoare. Mă așteptam la această poziție în mod evident, asta nu înseamnă că șansele de a reuși învestitura guvernului nu rămân în picioare. Continuăm negocierile individuale cu parlamentari independenți, parlamentari care se află în diferite situații. Purtăm discuții individual cu parlamentari din PSD. Nu purtăm nicio negociere instituțională cu PSD. Nu avem ce discuta cu PSD".

ACTUALIZARE "Vom susține un guvern doar atunci când vom fi convinși că proiectele de competență, de profesionalism pentru electoratul nostru de centru-stânga sunt reprezentate. Sunt la al patrulea mandat, nu am votat decât guvern despre care am avut toate datele că pot să reușească. Știți că nu am susținut nici guvernul Cioloș. Nu vom vota acest guvern al domnului Orban, PNL și probabil că și de data asta vom avea dreptate", a afirmat Victor Ponta la Palatul Parlamentului, citat de Mediafax.



Întrebat dacă parlamentarii Pro România vor participa la plenul reunit unde va fi dat votul de învestire a noului executiv, Victor Ponta a răspuns: "O să discutăm acest lucru".

"Ne-am înțeles pe un singur lucru. Vom susține cei de la Pro România alegeri anticipare pentru Parlament. Din punctul nostru de vedere, se pot realiza și au și sens pentru binele tuturor, să le facem odată cu cele locale", a completat Ponta.

Guvernului Orban îi lipsesc în prezent 25 de voturi pentru a fi învestit.

Între timp, prinde contur și lista miniștrilor cu care Ludovic Orban ar merge în Parlament. Aproape sigur, Cătălin Predoiu va fi titular la Justiție, iar Florin Cîțu la Finanțe. Raluca Turcan ar urma să fie ministrul Dezvoltării sau vicepremier coordonator al mai multor ministere. La Sănătate, favorit e medicul Horațiu Suciu de la Tîrgu Mureș, iar la Fonduri europene este preferat un independent, Sorin Maxim.

Joi, lista cabinetului și programul de guvernare vor fi depuse la Parlament.

