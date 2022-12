Pro Cult | Festivalul care a schimbat imaginea României

Doi români, funcționari bancari în Italia, au promovat cinematografia românească pentru a face cunoscută adevărata faţă a României. Au început dintr-un joc, în urmă cu 10 ani, imediat după ce au simțit pe pielea lor că imaginea țării noastre a avut de suferit după o serie de infracțiuni comise de alți români, aflați, la fel ca ei, la muncă în Italia. Festivalul de Film Românesc Pro Cult a crescut an de an, ajungând să fie un loc de întâlnire între cinematografia românească și cea italiană.

Festivalului de Film Românesc Pro Cult este un eveniment deja cunoscut la Roma datoritã a doi tineri, Adrian Grigor și Ina Sava. Ei nu au putut sã rãmânã indiferenți, în urmã cu mai bine de zece ani, când au vãzut cã imaginea României în Italia are de suferit.

ADRIAN GRIGOR, funcționar bancar: Au fost niște evenimente care au adus comunitatea românã, undeva jos și atunci am încercam sã spãlãm aceastã imagine și cum mai bine decât prin intermediul cinematografului? Am început din ideea de a arãta italienilor ceva frumos despre România.





INA SAVA, fostã actrițã: Suntem cofondatori, Festivalul de Film Românesc s-a născut în 2009, într-un grup de prieteni, ca o joacã!





Amândoi lucreazã în Roma, în domeniul bancar. Singura care a avut însã legãturã cu scena a fost Ina Sava, pe vremea când locuia în România.

INA SAVA, fostã actrițã: Vin din Piatra Neamț, am fost îndrãgostită de mic copil de artã și de teatru și la 20 de ani am intrat la Teatru la Tg. Mureș, am absolvit facultatea cu brio dupã care am fost actrițã la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț pânã în 2007.





Apoi, Ina a fost într-un concediu în Italia și a decis sã rãmânã acolo un an. De atunci au trecut însã 15 ani, iar ea și-a schimbat profesia. Cu toate astea, nu și-a uitat niciodatã prima dragoste.

INA SAVA, fostã actrițã: Câteodată am nostagia scenei. În 2020, am tradus filmul Regina Maria, care a fost proiectat la Villa Borghese. A fost plin, lumea stătea pe jos, foarte multă lume, foarte bine primit.





ADRIAN GRIGOR, funcționar bancar: Locația noastrã principalã este Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni Casa del Cinema, foarte sonor și foarte reprezentativ și atunci pentru italieni este o etichetă acest loc și au venit în număr foarte mare, au cunoscut regizori și actori români, au fost discuții pe perioada festivalului, întâlniri între regizorii români și cei italieni.





În timp, proiectul lor a primit și sprijinul statului român, iar actori celebri au ajuns la festivalul românesc de la Roma pentru a le vorbi italienilor despre țara noastrã. Asociația Culturalã ProEvent, fondatã de cei doi, împreunã cu o altã prietenã, își propune o nouã ediție a festivalului pentru anul viitor.

