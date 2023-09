Prinţul William al Marii Britanii a purtat discuţii despre schimbările climatice cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la New York

Prințul William și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la New York / FOTO: Captură Twitter

"Ei au vorbit, de asemenea, despre eforturile care sunt necesare pentru a spori implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum şi despre finanţarea pentru dezvoltare", a precizat purtătorul de cuvânt.



Prinţul William a întreprins o vizită la sediul acestei organizaţii mondiale cu 193 de membri, unde liderii lumii s-au reunit cu ocazia sesiunii anuale la nivel înalt a Adunării Generale a ONU. Antonio Guterres va găzdui miercuri un summit "fără menajamente" dedicat obiectivelor ambiţioase ce privesc combaterea schimbărilor climatice.



Liderii lumii se întâlnesc, de asemenea, luni şi marţi, la sediul Organizaţiei Naţiunile Unite, pentru a discuta despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (formulate în 2015 - n.red.), printre acestea figurând eradicarea foametei şi a sărăciei extreme, combaterea schimbărilor climatice şi atingerea egalităţii de gen.



Antonio Guterres a avertizat că obiectivele "au nevoie de un plan de salvare global".



Prinţul William se află în vizită la New York pentru a participa şi la Earthshot Prize Innovation Summit, unde va dezvălui finaliştii din acest an la acest premiu, pe care l-a lansat în 2020 cu scopul de a contribui la găsirea unor soluţii pentru problemele majore de mediu.



"În urmă cu 80 de ani, lumea s-a reunit în acest mare oraş pentru a găsi o nouă cale, prin intermediul ONU, de a rezolva provocările noastre comune", a declarat prinţul William după sosirea sa la New York. "Ştiu că generaţia noastră poate întreprinde acţiunile îndrăzneţe de care avem nevoie pentru a face schimbări în direcţia unei lumi sănătoase şi durabile", a adăugat prinţul britanic.



Marţi, prinţul William va fi gazda unor lideri din mediul de afaceri, activişti în domeniul climei şi responsabili politici, printre aceştia urmând să se numere trimisul special al ONU pentru climă Michael Bloomberg, fostul premier neozeelandez Jacinda Ardern şi cofondatorul Microsoft Bill Gates.



Această călătorie este prima pe care moştenitorul tronului britanic o întreprinde la New York după cea din 2014. El a vizitat Boston în decembrie anul trecut pentru a asista la ceremonia de decernare a Premiului Earthshot, când s-a întâlnit şi cu preşedintele Statelor Unite, Joe Biden.

