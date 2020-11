Prinţul William al Marii Britanii a fost infectat cu noul coronavirus, în luna aprilie. Nu a făcut public acest lucru deoarece nu a dorit să îi îngrijoreze pe compatrioții lui

Prințul William al Marii Britanii a fost infectat cu noul coronavirus în luna aprilie, dar nu a făcut public acest lucru deoarece s-a temut că o astfel de informație ar fi putut să îi îngrijoreze pe compatrioții lui, a raportat duminică seară tabloidul The Sun , citat de DPA.

Ducele de Cambridge a acuzat dificultăţi respiratorii din cauza COVID-19, maladia generată de noul coronavirus, potrivit articolului din The Sun, care citează surse anonime.



Prinţul William a contractat noul coronavirus aproximativ în aceeaşi perioadă în care şi tatăl lui, prinţul Charles, a confirmat că a fost testat pozitiv, la fel ca şi prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson.



În vârstă de 38 de ani, fiul cel mare al moștenitorului tronului britanic nu a dorit să îi alarmeze pe compatrioţii lui printr-un anunţ referitor la acel diagnostic, care ar fi putut să trimită întreaga naţiune într-o stare de panică generalizată, precizează articolul din The Sun, coroborat ulterior şi cu o serie de informaţii publicate de BBC.



Potrivit presei, prinţul William a fost tratat de medicii familiei regale şi s-a plasat în autoizolare, pe durata căreia şi-a păstrat totuşi anumite angajamente oficiale, la care a participat prin telefon şi videoconferințe.



În cadrul Marii Britanii, Anglia a raportat deja peste 1 milion de cazuri de coronavirus şi va intra în cel de-al doilea lockdown din acest an începând de joi, pentru a stopa evoluţia fulminantă a celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19.

