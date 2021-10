Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, au încheiat un parteneriat cu o firmă de investiţii

Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan

În plus faţă de investirea unei părţi din economii în afacere, cuplul a devenit şi "partener de impact", a explicat marţi Ethic pe site-ul său, fără a oferi mai multe detalii despre rolul lor exact.



Prinţul Harry şi Meghan "împărtăşesc cu noi multe valori şi, bănuim, cu mulţi dintre voi", a scris Ethic.



"Lucrând împreună, sperăm să informăm, să educăm şi să inspirăm acţiuni la scară largă în jurul unora dintre cele mai importante şi definitorii probleme ale vremurilor noastre", a adăugat firma de investiţii.



Într-un interviu acordat New York Times, cuplul a explicat că doreşte să democratizeze ideea de a investi şi de a o face în companii responsabile.



"În lumea din care provin, nu se vorbeşte despre investiţii (...). Nu ne permitem luxul de a investi, ni se pare atât de chic", a declarat Meghan Markle într-un interviu acordat New York Times.



"Soţul meu spune de ani de zile 'dacă ar exista un loc care să corespundă valorilor noastre, am putea depune banii acolo'", a adăugat ea, menţionând că a auzit despre firma Ethic de la prieteni.



Pe lângă acţiunile lor caritabile, Harry şi Meghan au încheiat mai multe colaborări de la sosirea lor în California, inclusiv parteneriate profitabile cu Netflix şi Spotify.



Prinţul Harry a acceptat, de asemenea, în martie o funcţie de conducere la compania de coaching şi sănătate mintală BetterUp din San Francisco şi urmează să-şi publice memoriile în 2022.

sursa agerpres

