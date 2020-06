Prinţul consort Philip al Marii Britanii împlinește 99 de ani. Este cel mai în vârstă partener de viaţă al unui monarh în funcţie

Philip este cel mai în vârstă prinţ consort din istoria Marii Britanii şi cel mai în vârstă partener de viaţă al unui monarh în funcţie. Regina spune, de altfel, că prinţul este "stânca ei". În 2017, la 70 de ani de la căsătorie, Elizabeth a devenit primul monarh britanic care a celebrat o nuntă de platină.

Constanţa lui Philip în rolul de fidel adjunct i-a atras simpatia supuşilor britanici, în ciuda caracterului aspru şi a unor gafe devenite celebre comise de-a lungul timpului.

Philippos al Greciei şi Danemarcei s-a născut în Corfu, pe 10 iunie 1921, fiind unicul fiu dintre cei cinci copii ai prinţului Andrei al Greciei - fratele mai mic al împăratului Constantin - şi ai prinţesei Alice de Battenberg. La vârsta de 18 luni, el şi familia sa au fost evacuaţi cu o navă a Marinei regale britanice din Grecia frământată de conflicte. Familia s-a stabilit la Paris, iar prinţul Philip, după studii în Marea Britanie şi Germania, a devenit cadet al Marinei britanice şi şi-a făcut serviciul militar pe nave în Oceanul Indian şi Mediterana.

