Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic, consideră că "a avut noroc" după contractarea noului coronavirus

Prințul Charles

"Am avut noroc în cazul meu şi am scăpat destul de uşor (de boală). Dar am avut-o şi am putut înţelege ce au îndurat ceilalţi", a declarat prinţul Charles într-un interviu acordat prin videoconferinţă pentru postul de televiziune Sky News.



"Sunt alături mai ales de cei care au suferit pierderea unei fiinţe dragi şi care nu s-au putut afla alături de ea în ultimele momente. Pentru mine acest lucru este cel mai îngrozitor", a spus prinţul Charles în acest interviu, care va fi difuzat integral în cursul zilei de joi.



În vârstă de 71 ani, fiul cel mare al reginei Elisabeta a II-a a fost testat pozitiv cu noul coronavirus în martie, dar a prezentat simptome uşoare.



El s-a vindecat după ce a stat în izolare timp de şapte zile, potrivit surselor oficiale, întrucât nu a avut nevoie de spitalizare.



Potrivit celor mai recente date, numărul morţilor de COVID-19 în Marea Britanie a fost de 359 în ultimele 24 de ore, bilanţul total ajungând la 39.728 de victime de la începerea pandemiei.



"Pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple nicăieri în lume, sunt cu adevărat hotărât să găsesc o soluţie", a spus prinţul Charles.



Potrivit lui, "oamenii au început să-şi dea seama că trebuie să punem natura în centrul a tot cee ce facem şi să o punem în centrul economiei".



"Cu cât fragilizăm mai mult lumea naturală, cu atât mai mult distrugem biodiversitatea şi vom fi mai expuşi la astfel de pericole", a subliniat moştenitorul tronului britanic.

ŞTIRILE ZILEI