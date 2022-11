Principalul pod peste râul Nipru, din Herson, a fost distrus

Există, de asemenea, informații neverificate că forțele ruse ar fi părăsit de tot orașul.

Alexander Kots, un reporter al tabloidului rus pro-guvernamental Komsomolskaya Pravda, care însoțește forțele ruse din Herson, a spus că „în acest moment nu există trupe rusești de cealaltă parte” (a râului – n.red).

Kots a postat un videoclip pe canalul său Telegram de pe podul Antonovski, arătând întreaga secțiune centrală a podului distrusă.

„Probabil a fost aruncat în aer în timpul retragerii forțelor ruse de pe malul drept pe cel staâng”, a spus jurnalistul.

Majoritatea secțiunii de nord a podului Antonovskyi se află acum în apă iar prezența trupelor rusești în jurul podului pare acum să fie minimă. Distrugerea unei secțiuni atât de mari a podului sugerează la rândul ei că a fost o acțiune deliberată realizată cu încărcături explozive.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că peste 41 de așezări din sudul Ucrainei au fost eliberate în urma deciziei Rusiei de a se muta pe malul de est a râului Nipru.

