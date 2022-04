Principalele nominalizări la cea de-a 64-a ediţie a galei GRAMMY 2022. Jazzmanul Jon Batiste, Justin Bieber și cântărețele Billie Eilish şi Olivia Rodrigo, printre candidații la premii

Trupa ABBA concurează la categoria "Înregistrarea anului"

Iată care sunt nominalizările la principalele categorii ale Premiilor Grammy din 2022:



Albumul anului: "We Are" - Jon Batiste; "Love For Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga; "Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber; "Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat; "Happier Than Ever" - Billie Eilish; "Back Of My Mind" - H.E.R.; "Montero" - Lil Nas X; "Sour" - Olivia Rodrigo; "Evermore" - Taylor Swift, "Donda" - Kanye West.



Înregistrarea anului: "I Still Have Faith In You" - ABBA; "Freedom" - Jon Batiste; "I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga; "Peaches" - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon; "Right On Time" - Brandi Carlile; "Kiss Me More" - Doja Cat ft. SZA; "Happier Than Ever" - Billie Eilish; "Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X; "drivers license" - Olivia Rodrigo; "Leave The Door Open" - Silk Sonic.



Piesa anului: "Bad Habits" - Fred Gibson, Johnny McDaid & Ed Sheeran, autori (interpretare: Ed Sheeran); "A Beautiful Noise" - Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry & Hailey Whitters, autori (interpretare: Alicia Keys & Brandi Carlile); "drivers license" - Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, autori (interpretare: Olivia Rodrigo); "Fight For You" - Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, autori (interpretare: H.E.R.); "Happier Than Ever" - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, autori (interpretare: Billie Eilish); "Kiss Me More" - Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solána Rowe & David Sprecher, autori (interpretare: Doja Cat ft. SZA); "Leave The Door Open" - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, autori (interpretare: Silk Sonic); "Montero (Call Me By Your Name)" - Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill & Roy Lenzo, autori (interpretare: Lil Nas X); "Peaches" - Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha "Fury" King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman & Keavan Yazdani, autori (interpretare: Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon); "Right On Time" - Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, autori (interpretare: Brandi Carlile).



Cel mai bun nou artist: : Arooj Aftab; Jimmie Allen; Baby Keem; Finneas; Glass Animals; Japanese Breakfast; The Kid Laroi; Arlo Parks; Olivia Rodrigo, Saweetie.



Cel mai bun videoclip: "Shot In The Dark" - AC/DC; "Freedom" - Jon Batiste; "I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga; "Peaches" - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon; "Happier Than Ever" - Billie Eilish; "Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X; "Good 4 U" - Olivia Rodrigo.



Cel mai bun album rap: "The Off-Season" - J. Cole; "King's Disease II" - Nas; "Call Me If You Get Lost" - Tyler, The Creator; "Donda" - Kanye West.



Cea mai bună interpretare rap: "Family Ties" - Baby Keem ft. Kendrick Lamar; "Up" - Cardi B; "m y . l i f e" - J. Cole ft. 21 Savage & Morray; "Thot S***" - Megan Thee Stallion.



Cel mai bun album rock: "Power Up" - AC/DC; "Capitol Cuts Live From Studio A" - Black Pumas; "No One Sings Like You Anymore Vol. 1" - Chris Cornell; "Medicine At Midnight" - Foo Fighters; "McCartney III" - Paul McCartney.



Pianist virtuoz dar şi multi-instrumentist, dirijor, activist pentru drepturile civile, compozitor laureat cu Oscar, jazzmanul afro-american Jon Batiste se numără printre favoriţii celei de-a 64-a ediţii a Premiilor Grammy.



Descendent al unei familii de muzicieni din New Orleans, Jon Batiste are doar 35 de ani, dar a înregistrat cu cele mai mari nume americane din industrie, de la Stevie Wonder la Prince şi legenda country Willie Nelson.



Acest muzician de geniu este totodată directorul de creaţie al Muzeului Naţional al Jazzului din Harlem şi a primit anul trecut un Oscar, un Glob de Aur şi un premiu Bafta pentru coloana sonoră a filmului de animaţie Pixar "Soul".



Artiştii John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, J Balvin şi Maria Becerravor vor cânta la gala din acest an a Premiilor Grammy. Printre artiştii care vor cânta pe scenă, confirmaţi anterior de Academia Naţională de Arte şi Ştiinţe ale Înregistrării (Recording Academy), se numără de asemenea Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, BTS, Jack Harlow, Brothers Osborne şi H.E.R.



După ce a fost amânată din ianuarie ca urmare a pandemiei, anul acesta gala Grammy Awards se va desfăşura la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, în loc de sala Staples Center din Los Angeles şi îl va avea ca prezentator pe comediantul Trevor Noah.

