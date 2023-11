Principalele instituţii de presă internaţionale neagă acuzaţiile cu privire la fotojurnaliștii din Gaza. Israelul a lansat acuzația că aceștia ar fi știut în prealabil despre atacurile Hamas din 7 octombrie

Hamas eliberează două ostatice americane

Dezminţirile au fost publicate de instituţiile media americane The New York Times şi CNN, precum şi de cele trei agenţii de presă globale, AP, Reuters şi AFP.



Controversa a început cu o postare online miercuri a organizaţiei pro-israeliene HonestReporting, care evidenţiază tratamentul pe care îl consideră defavorabil Israelului în mass-media.



HonestReporting a sugerat, interogativ, că fotojurnaliştii palestinieni independenţi din Gaza, angajaţi, potrivit acestuia, de AP, Reuters, CNN şi New York Times, ar fi putut fi avertizaţi în prealabil de atac de către mişcarea islamistă Hamas.



Retransmise pe scară largă pe reţelele de socializare, aceste acuzaţii au fost preluate de guvernul israelian.



"Aceşti jurnalişti sunt complici la crime împotriva umanităţii; acţiunile lor au fost contrare eticii profesionale", a declarat joi biroul premierului Benjamin Netanyahu pe reţeaua de socializare X (fostă Twitter).



"Agenţia de securitate internă a Israelului a anunţat că va elimina toţi participanţii la masacrele din 7 octombrie. Pe această listă vor fi adăugaţi "fotojurnaliştii" care au participat la acoperirea atacului", a declarat, pe aceeaşi reţea, deputatul Danny Danon, membru Likud, partidul premierului Netanyahu, şi fost diplomat.



"Associated Press nu ştia despre atacurile din 7 octombrie înainte ca acestea să aibă loc", a răspuns agenţia AP într-o declaraţie joi.



"Acuzaţia potrivit căreia cineva de la New York Times ar fi ştiut dinainte despre atacurile Hamas sau ar fi însoţit teroriştii Hamas în timpul atacurilor este falsă şi scandaloasă", a mai dat asigurări cotidianul american, subliniind că aceasta "pune în pericol jurnaliştii pe teren în Israel şi Gaza".



Agenţia Reuters "a negat categoric că ar fi avut cunoştinţă de atac în prealabil sau că ar fi trimis jurnalişti cu Hamas pe 7 octombrie".



CNN a negat, de asemenea, că ar fi aflat în prealabil. Cu toate acestea, a indicat că a încetat orice colaborare cu principalul fotograf independent pus sub semnul întrebării de HonestReporting, subliniind totodată că "nu are niciun motiv în acest stadiu să se îndoiască de acurateţea jurnalistică a activităţii" pe care acesta a realizat-o în trecut.



AP a mai indicat că nu mai angajează acest fotograf independent.



AFP a reacţionat vineri pentru că, deşi nu a fost citată printre mass-media evidenţiate de HonestReporting, a fost chestionată pe reţelele de socializare din Franţa.



"Orice acuzaţie de coluziune între jurnaliştii noştri din Gaza şi Hamas în timpul atacului din 7 octombrie este calomnioasă şi defăimătoare şi ne rezervăm dreptul de a acţiona în consecinţă", a declarat directorul de ştiri Phil Chetwynd.



Fotografii care lucrează permanent pentru AFP "au fost treziţi de tiruri de artilerie şi rachete, apoi s-au apropiat de bariera dintre Gaza şi Israel". "Primele fotografii în apropierea gardului din Gaza au fost făcute la mai bine de o oră de la începutul atacului", a spus agenţia într-un comunicat.



La rândul său, ONG-ul de apărare a presei Reporteri Fără Frontiere (RSF) a denunţat vineri "apelul la asasinarea jurnaliştilor" şi a apreciat drept "inacceptabile afirmaţiile care discreditează integritatea unei întregi profesii".

"Autorităţile israeliene au trecut de la afirmaţia că nu pot garanta protecţia jurnaliştilor din Gaza la ameninţări cu moartea împotriva reporterilor care acoperă conflictul pe baza unor suspiciuni care nu au fost argumentate sau fundamentate până în prezent", a deplâns situaţia RSF într-un comunicat de presă. Preluare: Agerpres

