Prințesa de Wales, mesaj de susținere pentru ucraineni: Ne gândim cu toții la voi

Prințesa de Wales a scris "ne gândim cu toții la voi" pe un pachet pe care l-a umplut cu alimente, haine și articole de toaletă pentru cei afectați de război, în timpul unei vizite la un centru din Bracknell care oferă servicii pentru familiile ucrainene stabilite în zonă, relatează PA.

Viitoarea regină a participat la o serie de evenimente de susținere a poporului ucrainean și a luptei acestuia împotriva regimului președintelui rus Vladimir Putin.

În cadrul vizitei sale la centrul comunitar Vsi Razom - care în ucraineană înseamnă "toți împreună" - a confecționat o broșă cu panglică ucraineană, a ajutat o fetiță să finalizeze câteva lucrări de artă și a stat de vorbă cu un psiholog ucrainean care oferă sprijin conaționalilor săi.

The Princess of Wales is at the Vsi Razom Community Hub in the Lexicon shopping centre in Bracknell to hear about the work the organisation has been doing to support those who have arrived in the local area from Ukraine as a result of the ongoing conflict. Loving the outfit! pic.twitter.com/wWWugLUVO6