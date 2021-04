Philip a fost cel mai în vârstă prinţ consort din istoria Marii Britanii şi cel mai în vârstă partener de viaţă al unui monarh în funcţie. Regina îl numea "stânca ei".

"Cu durere profundă, Majestatea Sa Regina a anunțat moartea iubitului ei soț, Alteța Sa Regală, Prințul Filip, Duce de Edinburgh. Alteța Sa Regală a trecut la cele veșnice în pace, în această dimineață, la Castelul Windsor", este anunțul oficial al Palatului Buckingham.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn