Prințul Harry al Marii Britanii și-a făcut prima apariție publică, la Palatul Buckingham, după criza din familia regală

Ducele de Sussex a lansat la Palatul Buckingham Cupa Mondială a Ligii de Rugby 2021.

Prințul a participat la tragerea la sorți a grupelor pentru competiții. Îmbrăcat în costum și cravată, Harry a zâmbit și a dat mâna cu tinerii, care au făcut o demonstrație de rugby pe gazonul Palatului, notează CNN.

Anterior, ducele se întâlnise cu copii de la o școală locală, precum și cu reprezentanți din cele 21 de națiuni care participă la turneul care începe la 23 octombrie 2021.

A fost pentru prima dată prințul a apărut în postură oficială, după ce el și soția lui au anunțat retragerea din prim planul îndatoririlor regale, dorința de a fi independenți financiar și de a-și împărți timpul între Marea Britanie și America de Nord.

