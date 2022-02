Prințul Charles este din nou infectat cu SARS-CoV-2 și a intrat în autoizolare

"În această dimineaţă Prinţul de Wales a fost testat pozitiv pentru COVID-19 şi în prezent se află în autoizolare. Alteţa Sa Regală este profund dezamăgită că nu poate participa la evenimentele de astăzi de la Winchester şi va căuta să îşi reprogrameze vizita cât mai curând posibil", este mesajul postat pe pagina oficială de Twitter a moştenitorului tronului britanic.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.