Primul muzeul al textilelor din România este inaugurat în județul Hunedoara

Florica Zaharia / FOTO: TVR

Muzeul Textilelor este inaugurat în 26 mai, iar deschiderea oficială are loc pe 28 mai. Colecția, adunată de-a lungul a patru decenii, cuprinde aproximativ 12.000 de piese și instrumentar textil din România, estul și centrul Europei, vestul Europei, Orientul Apropiat, India, Asia Centrală, Japonia, China, sud-estul Asiei, Africa, Oceania și America.

„Muzeul Textilelor este primul muzeu de acest tip în România, și după cunoștințele noastre, în estul Europei. Cele două expoziții inaugurale reflectă colecția și misiunea Muzeului Textilelor. Expoziția „Textile-Artă și Necesitate. Piese de Vârf din Colecția Muzeul Textilelor” cuprinde piese din diferite culturi incluzând pânzeturi făcute dintr-o mare varietate de fibre textile, instrumentar textil, costume, accesorii și textile pentru interioare. Expoziția „Matematica Țesutului-Creațiile Elevilor din județul Hunedoara” din spațiul Art Cafe al Muzeului demonstrează angajamentul nostru de a lucra cu membrii tineri ai comunității” - Florica Zaharia.

Muzeul Textilelor are trei locații, două în comuna Băiţa și una în satul Hărţăgani, toate în Hunedoara. Locaţia principală, Corpul A, este într-o casă construită în centrul comunei Băiţa, la 1857.

Corpul B adăpostește spaţiile administrative, un laborator de conservare, sala de conferinţe și un Art Café. Clădirea datează din anii ʼ60 și a fost magazinul universal al Băiţei.

Corpul C al muzeului, unde producţia casnică textilă tipică zonei Hunedoara, exemplificată prin obiecte și o grădină axată pe plantele textile, este într-o gospodărie ţărănească din satul Hărţăgani. „Misiunea Muzeului include prezervarea, colectarea, cercetarea și împărtășirea colecţiei și a altor resurse cu specialiștii și publicul larg. Punctul principal al activităţilor este de a asigura un context global în care materialele textile românești și cele est europene precum și tehnologiile textile aferente să fie integrate. Alte obiective sunt crerea unui centru pentru cercetare și interacțiuni profesionale între experţi și tineri profesioniști din comunitatea profesională naţională și internațională, și de a stimula aprecierea textilelor ca artă” - Florica Zaharia.

Florica Zaharia

Este Doctor în textile și Conservator Emerita at The Metropolitan Museum of Art, unde a profesat pentru aprope jumătate din viață ca și conservator textile.

Timp de 13 ani a fost șefă la Departamentul de Conservare a Textilelor.

Romulus Nicolae Zaharia este inginer în industria alimentară și un pasionat pentru istorie și pentru colecționat încă din tinerețe.

Ana Teodora Draguș este inginer în zootehnie și biotehnologie, un activ membru al comunității și un entuziast participant în formarea colecției FARZ (Florica, Ana and Romulus Zaharia).

Sursa: glasul-hd.ro

