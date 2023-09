Primul manual de istorie despre războiul din Ucraina, în şcolile ruse: Ucraina are autorităţi neonaziste, iar Rusia este victima unei blocade economice occidentale

Ucraina are autorităţi neonaziste, iar Rusia este victima unei blocade economice occidentale - acestea sunt doar câteva dintre tezele susţinute în primul manual de istorie care face referire la războiul izbucnit în februarie 2022 şi care a ajuns vineri în şcolile ruse cu prilejul primei zile de curs, relatează EFE.

Primul manual de istorie rusesc despre războiul din Ucraina / FOTO: Captură foto

La 24 februarie 2022, Moscova a lansat o agresiune nejustificată şi neprovocată împotriva Ucrainei, susţinând că efectuează o ''operaţiune militară specială de denazificare'' în ţara vecină şi de protejare a comunităţii rusofone, iar manualele şcolare din Rusia reflectă din plin acest discurs.



Unul dintre autorii manualului, Vladimir Medinski, fost ministru rus al Culturii şi consilier prezidenţial, a considerat că ar fi "o aberaţie" să nu includă în text campania militară începută acum un an şi jumătate.



Elevii din ultimii doi ani de liceu (16-18 ani) vor trebui să înveţe capitolul intitulat "Rusia astăzi. Operaţiunea Militară Specială", o iniţiativă a preşedintelui Vladimir Putin, mare pasionat în a da lecţii de istorie ruşilor, notează EFE.



Pentru aceasta, autorii manualului s-au văzut nevoiţi să reducă spaţiul dedicat altor subiecte, ceea ce a stârnit critici dure din partea a numeroşi experţi, care consideră că manualul nu recurge la surse istorice şi se limitează la repetarea lozincilor propagandistice apărate de Kremlin.



Autorii manualului acuză direct Occidentul că promovează "rusofobia" şi declanşarea revoluţiilor în spaţiul postsovietic pentru a realiza dezintegrarea Federaţiei Ruse şi controlul resurselor acesteia.



Potrivit relatărilor din presa locală, "principalul berbec" al acestei politici ar fi Ucraina, o ţară în care, de la căderea URSS în 1991, o întreagă generaţie de locuitori a fost educată să urască Rusia şi să susţină "idei neonaziste".



"Ucraina este un stat ultranaţionalist", în care disidenţa este persecutată şi "orice este rusesc" este considerat ostil, se subliniază în manualul de istorie rus, care pune totodată sub semnul întrebării independenţa ţării vecine, una dintre tezele preferate ale lui Putin.



În manual scrie că operaţiunea militară specială a reunit toţi ruşii din februarie 2022, indiferent de vârstă şi profesie, şi că a fost creat un adevărat cult al eroilor ruşi ai războiului.



Acelaşi manual acuză Ucraina că foloseşte civilii ca "scuturi umane" şi susţine totodată că armatei ruse i s-a ordonat să nu atace niciodată zonele locuite.



"Trageţi propriile concluzii despre noua tactică militară a Ucrainei", apare scris în manual, care a fost criticat pentru că vizează elevii cu atitudini doctrinare, cum ar fi îndemnul să nu aibă încredere în minciuni despre război răspândite de opozanţii Kremlinului.



"După plecarea companiilor străine vă sunt deschise multe pieţe (...) Nu rataţi ocazia. Astăzi, Rusia este cu adevărat o ţară cu un mare potenţial', se spune în textul şcolar.



La finalul acestui capitol este publicată o hartă a Rusiei, care cuprinde teritoriul celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de Kremlin în urmă cu un an - Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie -, deşi armata rusă nu le controlează nici pe departe în totalitate.



Totodată, manualul nu face referire la progresul campaniei militare, în care Rusia a reuşit să obţină unele victorii importante abia de la jumătatea anului 2022, cu excepţia capturării oraşului ucrainean Bahmut de către mercenarii din Grupul Wagner în luna mai. Toate acestea în condiţiile în care trupele ucrainene au reuşit să recupereze câteva sute de kilometri pătraţi pe frontul de sud de la începutul contraofensivei lor din 4 iunie, aminteşte EFE, citată de Agerpres.

