Alexandru Covaciu este medic cardiolog rezident în anul 3 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Luna trecută a aflat că a fost infectat cu coronavirus. În ciuda măsurilor de protecție a luat virusul de la un pacient, în timpul unei gărzi. După o săptămână de izolare acasă, a fost internat.

Pentru că nu a avut simptome a stat internat doar 11 zile. Imediat după externare s-a interesat daca poate să doneze plasma că să-i ajute pe bolnavi.

Alexandru Covaciu, medic rezident, SCJU Brașov: „Din moment ce există dovezi științifice că ajută, nu văd de ce nu. Primul lucru când am ieșit din spital, am sunat-o pe asistenta șefă de la centrul de transfuzii și am întrebat-o dacă se face și la Brașov”.

Recoltarea s-a făcut la Centrul de Transfuzii Sangvine Braşov. Acum o lună a fost instalat acolo un echipament de plasmafereză primit de Consiliul Judeţean Braşov printr-un contract de sponsorizare.

„Procedura a fost finalizată cu succes. Noi ținem să mulțumim donatorului pentru nobilul gest și să venim în întâmpinarea și altor donatori", spune Camelia Roșu, directorul Centrului de transfuzie sanguină Brașov.

Alexandru a donat plasma voluntar, așa cum a decis să se alăture și campaniei "Caravana cu medici". Este proiectul unor tineri doctori care merg în sate izolate să ofere analize și consultații gratuite vârstnicilor care nu se pot deplasa departe de casă. Alexandru este de curând chiar coordonatorul filialei din Brașov.

Alexandru Covaciu, medic rezident, SCJU Brașov: „Acum urmează să ne reorganizăm și să vedem cum o să facem mai departe. Trebuie să facem trasee epidemiologice mult mai bine puse la punct, trebuie să facem triajul epidemiologic anterior examinării pacienților, pentru că totuși avem de a face cu oameni care sunt în vârstă, din mediul rural și să nu riscam să facem un focar".

Alexandru Covaciu este sigur că va profesa numai în Romania, la un spital de stat. Cel mult va pleca undeva în străinătate pentru un stagiu de supraspecializare.

