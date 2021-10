Primul autobuz electric românesc, în teste pe traseele pe care circulă elevii în municipiul Sibiu

Autobuzul ATP Bus e-UpCity / FOTO: Primăria Municipiului Sibiu

"Autobuzul ATP Bus e-UpCity în teste în Sibiu! ATP Trucks Automobile, compania românească producătoare de autovehicule de transport rutier şi persoane, a pus la dispoziţia societăţii de transport public Tursib prototipul de autobuz electric marca ATP Bus, pentru a fi testat pe traseele din Sibiu. Autobuzul e-UpCity este 100 % electric şi a fost lansat oficial pe piaţa din România în luna mai a acestui an. Acesta va fi testat în următoarele două săptămâni, pe rând, pe cele şapte trasee şcolare din Sibiu pentru a se analiza eficienţa acestuia pe tipurile de trasee din municipiul Sibiu. E-UpCity are în total 83 de locuri şi o lungime de 12,18 m, bateriile având autonomie de minim 200 km în oraş, ce poate fi extinsă până la 360 de kilometri", au precizat reprezentanţii Primăriei Municipiului Sibiu.



Potrivit sursei citate, autobuzul electric românesc a circulat luni pe traseul şcolar E1, care asigură legătura între cartierul Magnolia şi unităţi de învăţământ din centrul oraşului. Autobuzul va asigura marţi, transportul pe traseul E 7, care pleacă de pe bulevardul Mihai Viteazu



Autobuzul electric ATP Bus e-UpCity, lansat oficial pe 13 mai, are în total 83 de locuri, o lungime de 12,18 m şi o autonomie de minim 200 kilometri în oraş, care poate fi extinsă până la 360 de kilometri.

Preţul de achiziţie al unui asemenea tip de autobuz porneşte de la 350.000-450.000 de euro şi poate creşte în funcţie de dotări.

Conform producătorului, autobuzul 100% electric ATP Bus e-UpCity are omologare europeană, putând răspunde nevoilor urbane de înlocuire a autobuzelor vechi şi poluante, dar şi solicitărilor de optimizare a costurilor. Sursa: Agerpres.

