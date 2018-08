Primele focare de pestă porcină, apărute în ianuarie în patru gospodării din judeţul Satu Mare, au fost stinse luni

Măsuri contra pestei porcine / FOTO: CRISTIAN LUPASCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Actul oficial de stingere a bolii a fost semnat şi înregistrat la primăria din comuna Micula şi la DSVSA Satu - Mare, acesta consemnând că în comuna respectivă nu mai există animale bolnave sau animale ţinute sub observaţie clinică pentru PPA, în urma realizării integrale a măsurilor de profilaxie şi combatere.



Potrivit sursei citate, absenţa virusului bolii a fost demonstrată de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, prin rezultatele de laborator negative, efectuate pe cele 1.780 de probe recoltate de la porcii din zona de protecţie şi din zona de supraveghere (pe o rază de 10 kilometri). În zonele cu risc major, din proximitatea pădurii Noroieni au fost efectuate dezinfecţii riguroase şi a fost interzis accesul persoanelor în pădure.



"De la confirmarea acestor focare de PPA, autorităţile au intervenit prompt şi au acţionat, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţie, pentru lichidarea focarelor şi prevenirea răspândirii virusului. Un rol important în închiderea acestor focare l-au avut locuitorii din zonă, crescătorii de animale, care au înţeles să sprijine autorităţile în aplicarea acţiunilor necesare şi vor avea, în continuare, un rol important, prin respectarea măsurilor impuse, astfel încât boala să fie ţinută sub control", precizează ANSVSA într-un comunicat.



ANSVSA reia apelul către cetăţeni de a sprijini autorităţile în aplicarea şi respectarea măsurilor necesare pentru a preveni răspândirea virusului PPA şi pentru a limita efectele bolii, având în vedere gravitatea acesteia şi consecinţele economice generate de evoluţia acesteia.



Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar, DSVSA judeţeană sau oricărei autorităţi locale.



Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie.



Numărul focarelor de pestă porcină africană confirmate pe teritoriul României a ajuns la 645, acestea fiind active în opt judeţe din nord-vestul şi sud-estul ţării, a anunţat, vineri, ANSVSA.



"În perioada 1 ianuarie - 10 august a acestui an, au fost confirmate în România 645 de focare de pestă porcină africană (PPA) la porcii domestici, dintre care 640 în gospodăriile populaţiei, una într-o exploataţie de tip A, trei în exploataţii comerciale şi într-un abator aparţinând unei exploataţii comerciale. De asemenea, tot în aceeaşi perioadă, au fost confirmate 30 cazuri de PPA în mediul silvatic, la porci mistreţi", subliniază ANSVSA.



Focarele de pestă porcină africană activează în România din august 2017, însă numărul lor a crescut foarte mult în luna iunie a acestui an, după ce primele suspiciuni de PPA au fost confirmate în localităţi situate pe braţul Chilia al Dunării.



Potrivit autorităţilor veterinare, pesta porcină africană nu afectează şi nu se transmite la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă există un impact la nivel social şi din punct de vedere economic.



Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin şi nici tratament. Singurele metode de prevenţie eficiente sunt menţinerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme şi gestionarea rapidă şi eficientă a posibilelor focare de boală - raportare, restricţii privind mişcarea animalelor, a produselor şi subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile şi controlul circulaţiei animalelor.

ŞTIRILE ZILEI