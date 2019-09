Tânărul împușcat în cap, primele declarații EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Bărbatul de 23 de ani se afla în curtea unei biserici din localitatea Măceşu, la o distanță de aproximativ 2,5 kilometri de poligonul din Târgu Cărbunești, când a fost împușcat.

După ce a fost rănit, bărbatul a primit îngrijiri la Spitalul din Târgu Cărbunești. Ulterior a fost transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, unde a fost operat.

Medicii i-au extras proiectilul.

Constantin Ilie Vochițoiu, victimă: "Am căzut pe spate, m-a aruncat, cam un metru m-a aruncat pe spate. Am căzut jos, când am dat cu mâna, am crezut că m-am lovit cu ceva, nu știu. Am crezut prima oară că-i cucui. (...) Și la urmă un coleg a zis că nu, că-i o alice. Când am ajuns la spital la Cărbunești, acolo păi nu, că-i glonț".

Bărbatul este internat la Secţia de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, iar miercuri va fi supus unei noi intervenţii chirurgicale. Este hotărât să facă plângere la poliție.

Din primele date, glonțul care l-a lovit pe tânărul de 23 de ani provenea de la tragerile din poligon, la care luau parte 100 de jandarmi.

Acum se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Ministerul Apărării a sistat orice activitate în poligon până la finalizarea anchetei.

