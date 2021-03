Berzele, primele păsări care vin din ţările calde în fiecare primăvată în județul Covasna, au prins şi zăpadă în acest an. Localnicii din Bicfalău au chiar o barză preferată, prima care îşi face cuibul la ei. În acest an au primit-o pe 8 martie, dar acum are cuibul înzăpezit. Şi ea şi alte berze care au revenit sunt permanent monitorizate şi hrănite, dar nu se știe cum vor rezista frigului.