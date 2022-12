Primele 15 tramvaie noi de la Arad, puse în circulație în Capitală. Nicușor Dan: A fost o decizie corectă de a solicita tramvaie de 36 de metri

Licitația pentru aceste tramvaie a început în 2018, dar contractul a putut fi semnat abia 2021, din cauza unor contestații. Primul astfel de tramvai a fost gata în iunie 2022, dar nu a putut fi pus în circulație pentru că au apărut mai multe probleme.

În primul rând, Comisia de recepție din care a făcut parte Primăria Capitalei a constatat că acest model de tramvai are dotări diferite de cele impuse în caietul de sarcini. Au fost observații legate de motorul acestui tramvai și au fost necesare explicații suplimentare, pe care constructorul a trebuit să le aducă, astfel încât această problemă să fie rezolvată.

Mai mult decât atât, au apărut probleme legate de peroane și asta pentru că noile tramvaie au o lungime de 36 de metri, iar vechile peroane din București aveau o lungime de doar 27 de metri. Cei de la STB au fost obligați să facă lucrări suplimentare pentru modernizarea și extinderea acestor peroane.

Cele 15 tramvaie noi intrate în trafic astăzi circulă doar pe linia 41. Capacitatea totală este de 322 de locuri, din care 52 sunt pe scaune. Totodată, aceste tramvaie au prize USB, aer condiționat, afișaj electronic și vor avea un controlor dedicat fiecărui tramvai.

Mai sunt de venit încă 85 de tramvaie noi, care urmează să fie livrate de către constructor până în septembrie 2024.

”A fost o decizie extrem de inteligentă de a cumpăra tramvaie cu dimensiunea de care avem nevoie. Pentru că e mult mai simplu și mai ieftin să circuli cu un tramvai de 36 de metri, decât să circuli cu două de tramvaie de 18 metri. Dacă am fi cumpărat două tramvaie de 18 metri, ne-ar fi ajuns peroanele, numai că am fi plătăt doi vatmani, în loc de unul, și am fi consumat curent electric mai mult. Și atunci, a fost o decizie corectă, inteligentă, a fostei administrații, în baza studiului de oportunitate, de a solicita tramvaie de 36 de metri. E o cheltuială care se amortizează într-o lună, două, de a adapta peroanele”, a declarat primarul general Nicușor Dan.

”De când am adus tramvaiele în București erau apte de circulație. Este adevărat că documentele sunt numeroase - documentația conține peste 3000 de pagini - iar comisa până când nu a luat fiecare pagină și până când nu a înțeles fiecare cuvânt - multe fiind din domeniul tehnic și mai puțin cunoscute de marea parte a comisiei - a durat. Nejustificat de mult, în opinia mea”, ne-a declarat Valer Blidar, patronul companiei constructoare.

Potrivit conducerii STB, Capitala ar avea nevoie de cel puțin 400 de tramvaie moderne, pentru a face față nevoilor de trafic.

