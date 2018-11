Primarul Timișoarei, audiat la DNA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE. La ieşirea din sediul DNA, Nicolae Robu a făcut precizări despre motivul audierii.

„Sunt uluit. Eu am ieşit şi o să mai ies în stradă pentru o justiţie independentă, dar nu independentă de dreptate, de corectitudine. Eu sunt un om ultracorect în tot ce fac. Singura mea avere până la vârsta asta, cu toate funcţiile înalte pe care le-am avut, este onoarea. Şi nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la onoarea mea. De ce să fiu eu trimis în judecată? De ce apare numele meu într-un material în care pe patru pagini şi jumătate din şase si ceva este vorba de lucruri total străine mie. În cazul meu – vorbesc de ce s-a întâmplat sub semnătura mea – s-au vândut două gioarse, două magherniţe, de către aparatul specialitate primăriei, sub garanţia că totul este legal. Sunt cinci semnături înaintea semnăturii mele. Ce temei aş fi avut eu să nu semnez pe cele două contracte? (...) E vorba de două magherniţe într-un fund de curte, care au fost vândute unor chiriaşi. Eu nu spun că legal sau ilegal, că nu sunt jurist. Au fost vândute de un aparat de specialitate, cu semnătura mea de specialitate. (...) Ştiţi cât este considerat prejudiciul pentru aceste două magherniţe? Se spune că ar fi trebuit vândute mai scump cu 60.000 de euro. Dacă le scoatem acum la licitaţie, oare putem obţine 10.000 de euro pe ele? Cineva îşi bate joc de destine”, a declarat Nicolae Robu.

Edilul a mai fost audiat de procurorii anticorupţie şi acum cinci luni. Robu a declarat atunci că este cercetat într-un dosar privind lucrările de proiectare pentru reabilitarea termică a 65 de blocuri.

De asemenea, la începutul anului trecut, DNA anunţa că Nicolae Robu şi fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, sunt urmăriţi penal pentru abuz în serviciu în cazul vânzării a 967 de imobile, iar prejudiciul adus statului era de 40 de milioane de euro.

