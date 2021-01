Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, testat pozitiv pentru COVID-19. Fritz: „A treia oară n-am scăpat”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 în cursul acestei după-amieze. Direcția de Sănătate Publică va realiza ancheta epidemiologică, iar Primăria Timișoara va pune în aplicare măsurile recomandate în astfel de situații.

Atribuțiile primarului Dominic Fritz vor fi exercitate în următoarele 14 zile de Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara. Ședințele Consiliului Local se pot ține și în absența Primarului Municipiului Timișoara, se arată în comunicatul instituției.

„A treia oară n-am scăpat. Din păcate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID-19. Aseară am simțit dureri musculare și o stare subfebrilă așa că am făcut un test azi dimineața la prima oră. Rezultatul a venit și mă obligă la izolare totală timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajații Primăriei Timișoara pentru că am purtat tot timpul mască. Nici nu pot să-mi imaginez cum și de unde l-am luat, dar asta este natura perfidă a acestui virus.(...) Vă spun cu mâna pe inimă că am avut mare grijă, nu m-am văzut inutil cu nimeni, și cu toate astea m-am infectat”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

