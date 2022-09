Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu: De la 1 octombrie, va reîncepe programul "Şcoala după şcoală"

Primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu / FOTO: Captură foto

"Am făcut un tur de forţă în această vară pentru ca în toate cele 67 de unităţi de învăţământ pe care le avem să poată să înceapă cursurile în condiţii bune. Am avut efectiv multe investiţii în mobilier şcolar, am renovat de la toalete până la săli de clasă şi sunt mulţumit de cum au lucrat colegii mei pentru a vă putea primi nou an şcolar", a spus Ciucu, la deschiderea anului şcolar la Colegiul Naţional 'Grigore Moisil', la care au participat preşedintele Klaus Iohannis şi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

El a spus că Primăria Sectorului 6 are mai multe investiţii semnificative pentru educaţie.



"Ştiu foarte bine presiunea pe care o avem, pentru că sunt foarte mulţi elevi - şi nu doar la noi în sector, care vin să înveţe la noi în sector şi se învaţă uneori în trei schimburi, în altele în două schimburi. Suntem supraaglomeraţi, de aceea construim cinci corpuri de şcoală noi. Am reabilitat complet, am finalizat reabilitarea completă a cinci unităţi de învăţământ. Acum începem cu încă şapte pe care, iarăşi, complet le reabilităm şi aş vrea să le mulţumesc părinţilor şi elevilor care sunt mutaţi de la o şcoală la alta sau care sunt nevoiţi ca pentru un an de zile să înveţe în containere, bine, în condiţii decente, ceea ce este drept, dar vreau să le mulţumesc pentru acest efort, pentru că fără efortul lor nu am putea să intrăm şi să renovăm semnificativ unităţile de învăţământ. Construim grădiniţe, construim creşe şi pentru noi educaţia este pe primul loc în priorităţile noastre", a adăugat Ciprian Ciucu.



Primarul a menţionat că în Sectorul 6 au fost deschise curţile şcolilor şi în afara orelor de program.



"Am deschis, aşa cum ştiţi, curţile şcolilor pentru ca elevii să aibă acces în curtea şcolilor şi în afara orelor de program. Sunt în condiţii foarte bune, amenajări peisagistice, terenurile de fotbal, de baschet, de handbal sunt în condiţii bune, avem pază. Puteţi să îi lăsaţi pe copii cu încredere în comunitate, în şcoli, după ore", a mai afirmat Ciucu.



El a mai anunţat că de la 1 octombrie va reîncepe programul Şcoala după şcoală. "Deci, copiii vor putea să rămână în continuare până vin părinţii să ia acasă", a adăugat primarul Sectorului 6. Sursa: Agerpres.

ŞTIRILE ZILEI